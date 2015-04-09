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Воронеж. Черноземье
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Новости
21:29
Путин временно запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля
17:24
По фактам нарушения прав дольщиков в Орловской области расследуется восемь уголовных дел
17:03
Евгений Бажанов назначен руководителем управления по тарифам Воронежской области
17:00
В центральной части Белгорода запроектируют 70 тыс. кв. м жилья
16:26
ООО «Леруа Мерлен Восток» подписало соглашение о строительстве гипермаркета в Орле
14:15
Екатерина Белокопытова покидает пост вице-мэра Липецка по экономике
13:40
Для реновации территории воронежского СК «Энергия» разработают проект планировки почти на 5 гектаров
13:26
Белгородского коммуниста несколько дней подозревали в неуважении к власти
12:53
Воронежский журналист Артем Сокольников переходит в правительство региона
12:21
Проблемный дом ЛИКа с 280 дольщиками в Липецке передан «Глобус групп»
12:02
Застройка микрорайона «Первый» в Орловском районе оказалась под контролем губернатора
11:45
ФСБ задержала замначальника воронежского УЭБиПК Виталия Чермашенцева
10:45
УМВД по Курской области возглавил Виктор Косарев
20/06
Депутат Госдумы от регионов Черноземья Сергей Гаврилов спровоцировал массовый протест в Грузии
20/06
Воронежский арбитражный управляющий возглавил партию из коллег
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(обновлено: 21.06.2019)
Лига чемпионов бизнеса в Воронеже
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Кубковые баталии
«Лиги Чемпионов Бизнеса» по футболу
«Корпоративный Кубок-2019»
13 июля в Воронеже
Командный дух «Лиги Чемпионов Бизнеса»
8 мая состоялся четвертый тур весеннего сезона «Лиги Чемпионов Бизнеса» по футболу.
«Лига Чемпионов Бизнеса» по футболу в самом разгаре!
Стартовал весенний сезон «Лиги Чемпионов Бизнеса» по футболу
«Лига Чемпионов Бизнеса» в столице Черноземья стартует 10 апреля
Прошли финальные матчи Зимнего кубка
«Лиги Чемпионов Бизнеса» по мини-футболу
Мини-футбольные сражения корпоративных соревнований «Лиги Чемпионов Бизнеса»
в столице Черноземья выходят на финишную прямую
Зимний Кубок «Лиги Чемпионов Бизнеса» по мини-футболу
в самом разгаре
Зимний кубок «Лиги Чемпионов Бизнеса» в Новом году набирает обороты
Рекордная результативность в финале Лиги Чемпионов Бизнеса
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Дежурные победы в Лиге Чемпионов Бизнеса
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Испытание для фаворитов Лиги Чемпионов Бизнеса
Трио непобедимых в Лиге Чемпионов Бизнеса
Участники Лиги Чемпионов Бизнеса убивают сразу двух зайцев
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Каждому свое
Как в Воронеже прошел Платоновский фестиваль
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«Музыка мира» на Платоновском фестивале в Воронеже
Open-air этнических исполнителей посетили более 5 тыс. человек
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Девятый международный Платоновский фестиваль искусств
стартовал в Воронеже
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А город не знал
Воронежские силовики освободили «захваченное террористами» здание областного УГИБДД
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«Город надо было встряхнуть»
По Воронежу «прорычал» H.O.G. Spring Challenge
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Независимый театр в Белгороде
Прошел фестиваль современной пьесы «Наш кислород»
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Парад Победы в Воронеже
Кадры с мероприятия
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Парадный подсчет
Как военные готовят технику к параду 9 мая в Воронеже
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День без труда
33 тыс. воронежцев поучаствовали в шествии на Первомай
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16 дней
Платоновского фестиваля в Воронеже
«Власти не знают потребностей малого и среднего бизнеса»
Воронежские предприниматели предлагают скорректировать механизмы поддержки
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Тамбовская «Росхимзащита» судится за превосходство своих фильтров над военными
От ВАСО улетают доходы
Авиазавод делает перерыв в серийном производстве и начинает модернизацию за 8 млрд рублей
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Энергоблок №5 НВАЭС выведен в ремонт
Планово-предупредительный ремонт продлится 65 суток
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Поварам и трактористам ищут компанию
Учащиеся колледжа под Воронежем спасли учреждение от закрытия
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Авто
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Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия