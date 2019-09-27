Бизнесмены сразятся в корпоративный футбол в чемпионате «Лига Чемпионов Бизнеса»

Фото: Руспортинг

25 сентября в столице Черноземья прошел третий тур осеннего сезона корпоративного чемпионата «Лига Чемпионов Бизнеса» по футболу, который организует и проводит «РУСПОРТИНГ». Все больше компаний осознают важность корпоративного спорта, который становится неотъемлемой частью корпоративной культуры в компании.

Юбилейный десятый сезон крупнейшего корпоративного чемпионата в России «Лига Чемпионов Бизнеса» объединил 32 компании-участницы из различных сфер бизнеса, являющиеся ведущими представителями города и региона. В осеннем сезоне чемпионата- 4 дивизиона по уровню мастерства. Это позволяет трудовым коллективам комфортно играть не только в своем «весовой» категории и получать удовольствие от атмосферы футбола, но и тренироваться, получая опыт с реальными соперниками.

Открывал третий тур Дивизион «С», в котором «ГК Боравто» победил «Kelloggs EXTRA». Это была одна из немногих сенсаций – команда, проигравшая первые два тура, уверенно победила одного из фаворитов дивизиона (3:0). «Прайм» уступил «Энергетической электронике» со счетом 1:9, «САФ-Нева» разгромила «Промсвязьбанк» со счетом 12:5, а «Воронежская кондитерская фабрика» в упорной игре взяла верх над «Курьер Сервис Экспресс» – 2:1.

Матчи Дивизиона «D» показали то соотношение сил, которое можно было прогнозировать. «НВП Протек» проиграл «Ростелекому» со счетом 0:3, «ВоронежКомплект» разделил очки с «Северсталью» (2:2), «АВА-Трейд» уступила «АГРО-Лидеру» со счетом 2:4, «Автомир» переиграл «Syngenta» со счетом 4:1.

В Дивизионе «А» случился лишь один сюрприз – «Рудгормаш» уступил колючему контратакующему «Продмаркету» со счетом 1:3. «Сбербанк» разгромил «Молвест» со счетом 8:3, в дерби «дорожников» «Нижнедевицкавтодор» уступил «Росавтодору» (5:6), а «Газпроектинжиниринг» обыграл «ЦДС Дорогу» со счетом 4:2.

Дивизион «D» принес четыре упорных матча. «Горэлектросеть» проиграла «РВК-Воронеж» со счетом 4:5, «Департамент дорожной деятельности» победил неуступчивый «Воронежский Механический Завод» со счетом 2:1, «КанцлерЪ» взял верх над «T-Systems» со счетом 3:1, а «Космос-Нефть-Газ» прагматично одолел «Воронежский Пивзавод» со счетом 2:0.