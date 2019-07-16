Фото: Руспортинг
13 июля на стадионе «Стрела» в столице Черноземья прогремел ежегодный турнир среди корпоративных команд и трудовых коллективов «Корпоративный кубок- 2019», который организует и проводит РУСПОРТИНГ. В спор включились 16 ведущих компаний Воронежа и региона, чтобы определить сильнейшего в четырех кубках. Главный – Золотой – достался «Канцлеру», Малый Золотой – «Kellogg», Серебряный – ВЦКБ «Полюс», ну а Малый Серебряный отправился в коллекцию «Газпроектинжиниринга».
Вторая суббота июля наконец-то порадовала воронежцев возвращением летней погоды. Последние пару недель были откровенны холодными, и очень не хотелось, чтобы футболистам пришлось мерзнуть, или, ещё хуже, мокнуть под проливным дождём. Но несмотря на неутешительные прогнозы, футбольные баталии прошли под жарким летним солнцем. В общем, идеальные условия для игры №1 в мире.
Традиционно турнир начался с общего построения команд и торжественной церемонии открытия. А уже после представители команд заполнили протоколы и приступили к матчам группового этапа. Помимо футбола с первых минут турнира вокруг главного действа прекрасно функционировала и околофутбольная составляющая. Для болельщиков и зрителей была разработана отдельная развлекательная программа. Настольный футбол, надувные станции, конкурсы от ведущего и многое другое создали прекрасную атмосферу турнира выходного дня. Для самых маленьких болельщиков была своя площадка с аквагримом и настольными играми. А параллельно все желающие брали бесплатные билеты для участия в лотерее с ценными призами. Так что турнир получился настоящим семейно-футбольным праздником.
Группа «А»
1. Канцлеръ – 7 очков (мячи 5-0)
2. СКТБ ЭС – 6 очков (мячи 4-2)
3. Продимекс – 4 очка (2-2)
4. ВоронежКомплект – 0 очков (0-7)
Группа «В»
1. Atos – 9 очков (мячи 4-0)
2. БМА Руссланд – 4 очка (мячи 3-4)
3. Воронежсельмаш – 3 очка (2-2)
4. Газпроектинжиниринг – 1 очко (2:5)
Группа «С»
1. Росводоканал – 7 очков (мячи 8-0)
2. Воронежсинтезкаучук – 7 очков (5-0)
3. ВЦКБ Полюс – 3 очка (6-5)
4. Теплокровля – 0 очков (2-16)
Группа «D»
1. Сименс Трансформаторы – 7 очков (мячи 3-1)
2. Kellogg – 5 очков (3-1)
3. Тяжмехпресс – 4 очка (4:3)
4. АВА-Трейд – 0 очков (2-7)
Фото: Руспортинг
Итоги Кубкового этапа
Малый Серебряный Кубок:
1. Газпроектинжиниринг
2. ВоронежКомплект
3. Ава-Трейд
4. Теплокровля
Серебряный Кубок:
1. ВЦКБ «Полюс»
2. Воронежсельмаш
3. Продимекс
4. Тяжмехпресс
Малый Золотой Кубок:
1. Kellogg
2.Atos
3. Сименс Трансформаторы
4. БМА-Руссланд
Золотой Кубок:
1. Канцлеръ
2. СКТБ ЭС
3. Воронежсинтезкаучук
4. Росводоканал
Традиционно после окончания турнира состоялась торжественная церемония награждения, где кубками, дипломами, вымпелами и ценными призами были награждены все команды, лучшие игроки турнира, а также победители конкурсов. В итоге номинации среди игроков расположились следующим образом:
Фото: Руспортинг
Лучший вратарь – Дмитрий Евлахов (Росводоканал).
Лучший ассистент – Александр Шишлов (Воронежсинтезкаучук)
Лучший бомбардир – Сергей Яшин (ВЦКБ «Полюс»)
Лучший игрок – Алексей Панкратовский (Канцлеръ).
РУСПОРТИНГ приглашает компании к участию в осеннем сезоне «Лиги Чемпионов Бизнеса» по футболу, который начинается совсем скоро, но и конечно в «Корпоративном Кубке» в следующем году!