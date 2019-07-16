Фото: Руспортинг

13 июля на стадионе «Стрела» в столице Черноземья прогремел ежегодный турнир среди корпоративных команд и трудовых коллективов «Корпоративный кубок- 2019», который организует и проводит РУСПОРТИНГ. В спор включились 16 ведущих компаний Воронежа и региона, чтобы определить сильнейшего в четырех кубках. Главный – Золотой – достался «Канцлеру», Малый Золотой – «Kellogg», Серебряный – ВЦКБ «Полюс», ну а Малый Серебряный отправился в коллекцию «Газпроектинжиниринга».

Вторая суббота июля наконец-то порадовала воронежцев возвращением летней погоды. Последние пару недель были откровенны холодными, и очень не хотелось, чтобы футболистам пришлось мерзнуть, или, ещё хуже, мокнуть под проливным дождём. Но несмотря на неутешительные прогнозы, футбольные баталии прошли под жарким летним солнцем. В общем, идеальные условия для игры №1 в мире.

Традиционно турнир начался с общего построения команд и торжественной церемонии открытия. А уже после представители команд заполнили протоколы и приступили к матчам группового этапа. Помимо футбола с первых минут турнира вокруг главного действа прекрасно функционировала и околофутбольная составляющая. Для болельщиков и зрителей была разработана отдельная развлекательная программа. Настольный футбол, надувные станции, конкурсы от ведущего и многое другое создали прекрасную атмосферу турнира выходного дня. Для самых маленьких болельщиков была своя площадка с аквагримом и настольными играми. А параллельно все желающие брали бесплатные билеты для участия в лотерее с ценными призами. Так что турнир получился настоящим семейно-футбольным праздником.

Группа «А»

1. Канцлеръ – 7 очков (мячи 5-0)

2. СКТБ ЭС – 6 очков (мячи 4-2)

3. Продимекс – 4 очка (2-2)

4. ВоронежКомплект – 0 очков (0-7)



Группа «В»

1. Atos – 9 очков (мячи 4-0)

2. БМА Руссланд – 4 очка (мячи 3-4)

3. Воронежсельмаш – 3 очка (2-2)

4. Газпроектинжиниринг – 1 очко (2:5)



Группа «С»

1. Росводоканал – 7 очков (мячи 8-0)

2. Воронежсинтезкаучук – 7 очков (5-0)

3. ВЦКБ Полюс – 3 очка (6-5)

4. Теплокровля – 0 очков (2-16)



Группа «D»

1. Сименс Трансформаторы – 7 очков (мячи 3-1)

2. Kellogg – 5 очков (3-1)

3. Тяжмехпресс – 4 очка (4:3)

4. АВА-Трейд – 0 очков (2-7)



Фото: Руспортинг

Итоги Кубкового этапа

Малый Серебряный Кубок:

1. Газпроектинжиниринг

2. ВоронежКомплект

3. Ава-Трейд

4. Теплокровля



Серебряный Кубок:

1. ВЦКБ «Полюс»

2. Воронежсельмаш

3. Продимекс

4. Тяжмехпресс



Малый Золотой Кубок:

1. Kellogg

2.Atos

3. Сименс Трансформаторы

4. БМА-Руссланд



Золотой Кубок:

1. Канцлеръ

2. СКТБ ЭС

3. Воронежсинтезкаучук

4. Росводоканал



Традиционно после окончания турнира состоялась торжественная церемония награждения, где кубками, дипломами, вымпелами и ценными призами были награждены все команды, лучшие игроки турнира, а также победители конкурсов. В итоге номинации среди игроков расположились следующим образом:

Фото: Руспортинг

Лучший вратарь – Дмитрий Евлахов (Росводоканал).

Лучший ассистент – Александр Шишлов (Воронежсинтезкаучук)

Лучший бомбардир – Сергей Яшин (ВЦКБ «Полюс»)

Лучший игрок – Алексей Панкратовский (Канцлеръ).

РУСПОРТИНГ приглашает компании к участию в осеннем сезоне «Лиги Чемпионов Бизнеса» по футболу, который начинается совсем скоро, но и конечно в «Корпоративном Кубке» в следующем году!