«Единая Россия» наградила победителей Всероссийского конкурса музеев образовательных организаций

«Школьные музеи играют важную роль в сохранении исторической памяти и патриотическом воспитании подрастающего поколения. Это направление – одно из ключевых в народной программе «Единой России». За каждым таким музеем стоит большая работа педагогов и учеников, их искренний интерес к истории своей страны, родного края и подвигам предков. Особенно ценно, что ребята не просто изучают историю по учебникам, а сами участвуют в создании музейных экспозиций, собирают материалы, воссоздают исторические события и сохраняют память о людях, которые защищали нашу Родину», - отметила Наталья Рачинская.