«Единая Россия» наградила победителей Всероссийского конкурса музеев образовательных организаций
12.10.2026, 14:23
В Воронеже прошло награждение региональных и федеральных победителей Всероссийского конкурса музеев образовательных организаций «Военно-исторические диорамы: история в деталях». Мероприятие прошло по партпроекту «Историческая память» и в рамках реализации народной программы партии.
Были награждены 5 победителей и призеров регионального этапа в номинации «Лучший городской музей». А также дипломом III степени был награжден победитель федерального этапа - школа №103, которая представила музей «Непокоренный Воронеж». Награждение провела региональный координатор партпроекта «Историческая память», депутат Воронежской областной Думы Наталья Рачинская.
Награждение проходило в Доме Гарденина музейном комплексе «Петровский остров». Сотрудники музея провели для руководителей музеев экскурсию по залам, а от Натальи Рачинской в подарок они получили сертификаты на посещение музейного комплекса для учеников, которые принимали участие в создании школьных музеев.
«Школьные музеи играют важную роль в сохранении исторической памяти и патриотическом воспитании подрастающего поколения. Это направление – одно из ключевых в народной программе «Единой России». За каждым таким музеем стоит большая работа педагогов и учеников, их искренний интерес к истории своей страны, родного края и подвигам предков. Особенно ценно, что ребята не просто изучают историю по учебникам, а сами участвуют в создании музейных экспозиций, собирают материалы, воссоздают исторические события и сохраняют память о людях, которые защищали нашу Родину», - отметила Наталья Рачинская.