«Россети Центр» обеспечили мощностью объект АПК в Воронежской области

Для подключения объекта энергетики установили трансформаторную подстанцию 0,4-10 кВ с силовым трансформатором мощностью 630 кВА, линейный разъединитель 10 кВ, а также спроектировали и построили четыре кабельные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ суммарной протяженностью 740 метров. Комплексу предоставлено 450 кВт дополнительной мощности к ранее выданным 44,5 кВт.