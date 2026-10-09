«Россети Центр» обеспечили мощностью объект АПК в Воронежской области
09.10.2026, 11:56
Специалисты филиала «Россети Центр» – «Воронежэнерго» подключили к электрическим сетям новые корпуса животноводческого комплекса в Воронежской области. Комплекс рассчитан на одновременное содержание около 800 голов дойного стада. Объем инвестиций в строительство составляет порядка 500 млн рублей.
Для подключения объекта энергетики установили трансформаторную подстанцию 0,4-10 кВ с силовым трансформатором мощностью 630 кВА, линейный разъединитель 10 кВ, а также спроектировали и построили четыре кабельные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ суммарной протяженностью 740 метров. Комплексу предоставлено 450 кВт дополнительной мощности к ранее выданным 44,5 кВт.
Создание необходимой энергетической инфраструктуры позволяет реализовывать в Воронежской области новые инвестиционные проекты, развивать производство и создавать рабочие места.