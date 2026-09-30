На Нововоронежской АЭС выпустили теплые сувениры

Нововоронежская АЭС (входит в Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») заняла первое место в номинации «Туристический сувенир для промышленного туризма» на отборочном полуфинале Всероссийского конкурса «Туристический сувенир»*, который прошел в Светлогорске (Калининградская область).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Бедрина

Фото: Полина Бедрина



Конкурсную работу под названием «ВВЭР в моде» атомная станция выпустила совместно с социальным проектом «От Ба». Коллаборация приурочена к 10-летию энергоблока №6 НВ АЭС, первого в мире энергоблока поколения «3+» с ВВЭР-1200. Атомщики впервые представили вязаную коллекцию сувениров и аксессуаров, вдохновленную эстетикой АЭС: шапки, шарфы, варежки с облаками, обвесы для сумок. Наибольшую популярность получили брелоки в виде градирен — визуального символа Нововоронежской АЭС, узнаваемого далеко за пределами Воронежской области.

Все изделия изготовлены вручную мастерицами социального проекта «От Ба» — творческими бабушками из разных регионов России — в техниках вязания спицами и крючком. Сейчас проект объединяет более 100 бабушек от Калининградской до Амурской области. Возраст самой пожилой участницы — 93 года. Каждое изделие существует в единственном экземпляре, каждая петелька в нем уникальна.

«Когда нам предложили коллаборацию, мы сразу сказали: «Почему бы и нет?» До нас дизайнеры уже вдохновлялись атомными станциями, и мы подумали — тоже попробуем. Поговорили с бабушками, они отреагировали с интересом, и начали придумывать, что можно связать. В итоге родилось два направления. Первое — визуальные формы самой станции: мы перенесли их на полотно, и получились вещи, которые напоминают элементы атомной энергетики. Второе направление — природа и экология. Мы воссоздали облака, которые поднимаются над градирнями. Эта идея легла в основу варежек и снудов. Так и сложилась наша небольшая лимитированная коллекция», - рассказала основательница проекта «От Ба», выпускница журфака Воронежского госуниверситета Дарья Леднева.

Для вязания «атомной коллекции» было решено использовалась вторичную пряжу. Такой подход символично отражает принципы устойчивого развития, которым следует атомная отрасль.

Креативная коллаборация стала новым способом рассказать о промышленном наследии через современный туристический сувенир. Так, инженерия и сложные технологические устройства обрели теплое, человеческое воплощение.

Теперь Нововоронежской АЭС предстоит выступить в финале Всероссийского конкурса «Туристический сувенир», который пройдет в декабре в Уфе (Республика Башкортастан).