Бизнесмены подвели итоги осеннего сезона «Лиги Чемпионов Бизнеса»

Фото: Руспортинг

Групповой этап осеннего сезона «Лиги Чемпионов Бизнеса» по футболу в столице Черноземья подошел к своей кульминации.



«Лига Чемпионов Бизнеса»- самое массовое корпоративное спортивное движение в России, не имеющее аналогов. В структуре проекта регулярные чемпионаты по разным видам спорта среди сотрудников из различных сфер бизнеса. Система проведения чемпионата основана на делении команд по дивизионам в зависимости от уровня спортивной подготовки. Этот принцип позволяет любой команде бороться за призы в своей «весовой категории».

Стартовавший еще в сентябре юбилейный десятый сезон «Лиги Чемпионов Бизнеса» в Воронеже объединил 32 крупнейшие компании, сотрудники которых вышли на футбольное поле за право считаться лучшими- самыми сплоченными и самыми спортивными. Спортивный «тимбилдинг» продолжает набирать обороты!

23 октября состоялся седьмой тур осеннего сезона корпоративного чемпионата «Лига Чемпионов Бизнеса» по футболу в Воронеже, который организует и проводит РУСПОРТИНГ. Заключительный тур регулярного чемпионата подарил такие драмы, которые хочется обсуждать.

Итак, в дивизионе «А» победу в регулярном чемпионате отпраздновал «Сбербанк», дожавший «Продмаркет» (2:1), «Рудгормаш» продолжил свою серию «неудач», уступив «ЦДС Дорога» (0:3), «Нижнедевицкавтодор» разгромил «Газпроектинжиниринг» (6:1), а «Молвест» победил «Росавтодор» (4:0).

В дивизионе «В» триумфаторами стали футболисты «Департамента дорожной деятельности», переигравшие «T-Systems» (12:3), вторым стал коллектив «Космос-Нефть-Газ», одержавший волевую победу над командой «КанцлерЪ» (2:1). «Горэлектросеть» и «Воронежский Пивзавод» разделили очки (1:1), а «РВК-Воронеж» разгромил «Воронежский Механический Завод» (6:1).

В дивизионе «С» ожидался яркий матч за чемпионство между «Воронежской кондитерской фабрикой» и «САФ-Невой», но «кондитеры» оказались намного сильнее (7:2), «Энергетическая электроника» сохранила третье место, несмотря на поражение от «ГК Боравто» (7:2), «Kelloggs EXTRA» уступил «Курьеру Сервис Экспресс» (2:13), а «Прайм» победил «Промсвязьбанк» (3:2).

В дивизионе «D» победителями стали игроки «Автомира», победившие «АВА-Трейд» (7:3), вторым стал «АГРО-Лидер» одолевший «ВоронежКомплект» (6:1), «Ростелеком» сыграл вничью с «Северсталью» (1:1) и обеспечил себе третье место, а «Syngenta», победившая «НВП Протек» (4:0), стала четвертой.