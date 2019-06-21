Кубковые баталии

Фото: Руспортинг

19 июня в столице Черноземья ведущие компании провели полуфинальные матчи Кубкового этапа «Лиги Чемпионов Бизнеса» по футболу.

Весенний сезон самого крупного корпоративного чемпионата в России «Лига Чемпионов Бизнеса» по футболу подходит к своей кульминации. Развитие спортивного движения среди сотрудников продолжает набирать популярность. Заботиться о здоровом образе своих сотрудников и воспитывать корпоративный патриотизм - становится неотъемлемой частью корпоративной культуры. Поэтому немудрено, что в этом сезоне чемпионат объединил рекордное количества участников - 32 компании. И все они являются крупнейшими представителями бизнеса не только в регионе, но и по России.

«Лига Чемпионов Бизнеса»- самое массовое корпоративное спортивное движение в России, не имеющее аналогов. В структуре проекта регулярные чемпионаты по разным видам спорта среди сотрудников из различных сфер бизнеса.

Организаторы проекта приглашают компании к участию!

Предпоследний игровой день кубковых сражений «Лиги Чемпионов Бизнеса» выдался на славу. На исходе жаркого июньского дня накал борьбы корпоративных футбольных соревнований достиг такого уровня, что большинству участников пришлось буквально прорываться в финал. Работы у врача прибавилось чуть ли не в двое, а эмоции так били через край, что предупреждений заметно прибавилось, а сразу в нескольких матчах не обошлось без удалений.

Итак, 19 июня на стадионе «Стрела» в Воронеже прошли полуфинальные матчи весеннего сезона «Лиги Чемпионов Бизнеса» по футболу от компании «РУСПОРТИНГ».

В розыгрыше Золотого кубка 1 «Международный Транспортный Сервис» победил «Сбербанк» - 4:1. «Продмаркет» уступил коллективу «ЖБИ Мосты и трубы» - 1:4, а Виктор Мордасов оформил хет-трик.

В Серебряном кубке 1 «Benefit Plaza» проиграл ВСК - 1:3. «Рудгормаш» отступил под натиском «Газпроектинжиниринга» - 1:3.

В споре за Золотой кубок 2 «Газпром» уверенно разобрался с «Молвестом» - 7:3. «Воронежский пивзавод» получил техническое поражение за неявку на матч с «Нижнедевицкавтодором» - 0:5 (-:+).

В Серебряном кубке 2 «Космос-Нефть-Газ» не смог сдержать атакующий натиск «Росавтодора» - 1:3. Команда «T-Systems» с минимальным счетом переиграла «Электросигнал» - 1:0.

В сражениях за Золотой кубок 3 «Канцлеръ» сломил сопротивление ГК «Боравто» - 5:2. «Горэлектросеть» оказалась сильнее «Воронежского механического завода» - 5:2.

В Серебряном кубке 3 «Промсвязьбанк» одолел «Северсталь» 5:2, а Алексей Панарин сделал хет-трик. «Департамент дорожной деятельности» и «Курьер-Сервис» в основное время победителя не выявили, а в серии пенальти точнее оказались «дорожники» - 3:2.

В битве за Золотой кубок 4 «М-Траст» и «Принтград» после 50 минут борьбы подписали мировую - 2:2, а в серии пенальти удача сопутствовала «принтградовцам» - 7:6. «Энергетическая электроника» разгромила «Автомир» - 12:3, у победителей Евгений Кольцов оформил хет-трик, а Дмитрий Нежурин забил 5 мячей.

В Серебряном кубке 4 «Syngenta» переиграла «АГРО-Лидер» - 6:3, а Евгений Болдырев записал на свой счет 4 гола. БМА «Руссланд»получил техническое поражение за неявку на матч с «Воронежской кондитерской фабрикой» - 0:5

Наблюдать за ходом турнира и смотреть подробную информацию можно на сайте «Лиги Чемпионов Бизнеса» www.businesschampions.ru

Приглашаем компании в спортивное движение «Лига Чемпионов Бизнеса»!