Период заявок на осенний сезон открыт на осенний сезон «Лиги Чемпионов Бизнеса»

РУСПОРТИНГ приглашает компании на осенний сезон «Лиги Чемпионов Бизнеса» по футболу. Период заявок продлится до 10 августа!

Сроки проведения ближайшего чемпионата: с 11 сентября по 22 ноября 2019 г.

Количество команд-участниц: 24.

Система проведения чемпионата основана на делении команд по дивизионам в зависимости от уровня спортивной подготовки. Этот принцип позволяет любой команде бороться за призы в своей "весовой категории".

Игровая площадка:

Футбольный стадион "Стрела". Адрес: ул. Краснодонская 23Б.

Наши основные преимущества:

Деление команд на дивизионы по уровню мастерства. Вам гарантированы соперники вашего уровня;

Профессиональная статистика и фотоотчет после каждого проведенного матча;

Торжественный гала-ужин с награждением победителей и призёров каждого дивизиона.

По вопросам участия обращаться:

Кирилл Михайлов

8(906)581-72-08

kirill.mikhailov@rusporting.ru

