Период заявок на осенний сезон открыт

29 июля, понедельник
РУСПОРТИНГ приглашает компании на осенний сезон «Лиги Чемпионов Бизнеса» по футболу. Период заявок продлится до 10 августа!
Сроки проведения ближайшего чемпионата: с 11 сентября по 22 ноября 2019 г.
Количество команд-участниц: 24.
Система проведения чемпионата основана на делении команд по дивизионам в зависимости от уровня спортивной подготовки. Этот принцип позволяет любой команде бороться за призы в своей "весовой категории".
Игровая площадка:
Футбольный стадион "Стрела". Адрес: ул. Краснодонская 23Б.
Наши основные преимущества:
По вопросам участия обращаться:
Кирилл Михайлов
8(906)581-72-08
kirill.mikhailov@rusporting.ru