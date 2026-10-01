Пятый энергоблок Нововоронежской АЭС включили в сеть после ремонта

Энергоблок №5 Нововоронежской АЭС (филиал концерна «Росэнергоатом», электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») вечером 30 сентября был включен в сеть после завершения планового ремонта. Об этом рассказали в управлении коммуникаций станции. Сейчас энергоблок несет нагрузку около 500 МВт, что составляет 50% от его мощности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Пятый энергоблок НВАЭС вывели в планово-предупредительный ремонт (ППР) утром 28 августа. Специалисты выполнили текущий, средний и капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования, провели модернизацию маслоохладителей системы смазки турбопитательных насосов с заменой на агрегаты с увеличенной поверхностью теплообмена. Отдельное внимание уделили очистке теплообменных трубок конденсаторов турбоагрегатов, что влияет на тепловую эффективность работы энергоблока. Помимо этого, проведена перегрузка активной зоны реактора: часть отработавших кассет с топливом заменили на новые.

Сейчас на атомной станции готовится к выводу в ППР энергоблок №6. Длительность составит около 1,5 месяца. За это время, помимо ремонта основного и вспомогательного оборудования, требуется провести комплекс работ на башенной испарительной градирне для повышения эффективности охлаждения. В частности, речь идет о химической очистке и замене оросителей, а также усилении конструкций опорных балок оросителя.

«В настоящее время на Нововоронежской АЭС работают энергоблоки №4, №5 и №7, которые несут суммарную нагрузку 2 051 МВт в соответствии с диспетчерским графиком. Радиационный фон в районе расположения НВАЭС и на прилегающей территории соответствует уровню нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых значений»,— сообщили в управлении коммуникаций.

Ранее «Ъ-Черноземье» рассказывал, что в Нововоронеже 11 сентября торжественно открыли памятный камень, посвященный будущему энергоблоку №8 Нововоронежской АЭС. Символический старт крупной атомной стройке дали губернатор Воронежской области Александр Гусев и все высокопоставленные силовики региона. Камень установили на набережной пруда-охладителя энергоблока №5 за год до 150-летия со дня рождения Феликса Дзержинского.

Денис Данилов