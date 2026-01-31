Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Что представляет собой ООН

24 октября 2025 года Организация Объединенных Наций официально отметила свое 80-летие. В 1945-м, после окончания Второй мировой войны, представители 50 стран собрались в Сан-Франциско на учредительной конференции по созданию международной структуры для разработки Устава ООН. В основу работы делегаты положили предложения, выработанные представителями Великобритании, Китая, Советского Союза и Соединенных Штатов в Думбартон-Оксе в августе—октябре 1944 года.

Устав был подписан 26 июня 1945 года представителями 50 стран. Польша, не представленная на конференции, подписала его позже и стала 51-м государством-основателем. К 24 октября 1945 года Устав ООН был ратифицирован большинством подписавших его стран, включая СССР, США, Великобританию, Францию и Китай.

Сегодня членами ООН являются 193 страны. Генеральный секретарь Антониу Гутерриш, главное административное должностное лицо организации, занимает свой пост с 2017 года.

ООН выступает площадкой для дипломатии и согласования позиций государств, занимается миротворчеством и предотвращением конфликтов, является координатором международной гуманитарной помощи, разработчиком норм международного права и формирует глобальную повестку.

ООН включает шесть основных органов: Генеральную Ассамблею, Совет Безопасности, Экономический и социальный совет, Совет по опеке (фактически не функционирующий), Международный суд и Секретариат. Вокруг них сформирована разветвленная система учреждений: специализированные агентства (такие как ЮНЕСКО — Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения, ФАО — Продовольственная и сельскохозяйственная организация, МОТ — Международная организация труда, Всемирная метеорологическая организация — ВМО, Группа Всемирного банка), программы и фонды, а также аккредитованные неправительственные организации.

Штаб-квартира ООН расположена в Нью-Йорке, на берегу Ист-Ривер. Дополнительные крупные офисы работают в Женеве, Вене и Найроби. Финансирование деятельности организации обеспечивается государствами-членами: бюджет формируется через обязательные взносы, рассчитываемые по шкале, учитывающей экономический потенциал каждой страны.

Миротворческие операции имеют отдельный бюджет с собственной системой распределения расходов. Существенную часть ресурсов составляют добровольные взносы государств, частных жертвователей и международных фондов.

Подробнее о том, как поменялась роль организации и ее структур за 80 лет существования,— в материале спецкора “Ъ” Елены Черненко «ООН или мир».

Фотогалерея

Голубые силы мира

Вооруженные контингенты стран-членов ООН, также известные во всем мире как «голубые каски», были созданы для выполнения операций ООН по поддержанию мира в горячих точках

Вооруженные контингенты стран-членов ООН, также известные во всем мире как «голубые каски», были созданы для выполнения операций ООН по поддержанию мира в горячих точках

Фото: AP

Согласно Уставу Организации Объединенных Наций, миротворческие силы ООН действуют «в целях предотвращения или ликвидации угрозы миру и безопасности путем совместных принудительных действий (военная демонстрация, военная блокада и т. д.), если меры экономического и политического характера окажутся или оказались недостаточными»

Согласно Уставу Организации Объединенных Наций, миротворческие силы ООН действуют «в целях предотвращения или ликвидации угрозы миру и безопасности путем совместных принудительных действий (военная демонстрация, военная блокада и т. д.), если меры экономического и политического характера окажутся или оказались недостаточными»

Фото: AP / Str/Koundakjian

Изначально операции по поддержанию мира (первая из которых была проведена в 1948 году) представляли собой преимущественно операции по обеспечению соблюдения соглашений о прекращении огня и разъединении враждующих сторон после межгосударственных войн

Изначально операции по поддержанию мира (первая из которых была проведена в 1948 году) представляли собой преимущественно операции по обеспечению соблюдения соглашений о прекращении огня и разъединении враждующих сторон после межгосударственных войн

Фото: AP

С окончанием «холодной войны» характер операций ООН по поддержанию мира радикально изменился: Совбез ООН стал учреждать более крупные и сложные миссии с большим количеством невоенных элементов, а в 1992 году для их координации был создан Департамент операций по поддержанию мира ООН (ДОПМ)

С окончанием «холодной войны» характер операций ООН по поддержанию мира радикально изменился: Совбез ООН стал учреждать более крупные и сложные миссии с большим количеством невоенных элементов, а в 1992 году для их координации был создан Департамент операций по поддержанию мира ООН (ДОПМ)

Фото: AP / Shedid

За первые 40 лет существования ООН (1945—1985 годы) были проведены лишь 13 операций по поддержанию мира. За последующие же 20 лет была развернута 51 миссия

За первые 40 лет существования ООН (1945—1985 годы) были проведены лишь 13 операций по поддержанию мира. За последующие же 20 лет была развернута 51 миссия

Фото: Reuters

С 1990-х годов Совбез ООН начал направлять миротворцев и в такие зоны конфликтов, где не было достигнуто прекращение огня и не было получено согласие всех сторон в конфликте на присутствие миротворческих войск (например, миротворческая операция в Сомали и операция в Боснии)

С 1990-х годов Совбез ООН начал направлять миротворцев и в такие зоны конфликтов, где не было достигнуто прекращение огня и не было получено согласие всех сторон в конфликте на присутствие миротворческих войск (например, миротворческая операция в Сомали и операция в Боснии)

Фото: Reuters

Ряд задач, поставленных перед миротворцами ООН в операциях 1990-х годов, оказалось невозможно выполнить с теми ресурсами и персоналом, которые у них имелись, что привело к болезненным провалам миссий «голубых касок»: таким, как массовые убийства в Сребренице (Босния) в 1995 году и геноцид в Руанде в 1994 году. Эти прецеденты заставили ООН тщательно проанализировать концепцию операций по поддержанию мира

Ряд задач, поставленных перед миротворцами ООН в операциях 1990-х годов, оказалось невозможно выполнить с теми ресурсами и персоналом, которые у них имелись, что привело к болезненным провалам миссий «голубых касок»: таким, как массовые убийства в Сребренице (Босния) в 1995 году и геноцид в Руанде в 1994 году. Эти прецеденты заставили ООН тщательно проанализировать концепцию операций по поддержанию мира

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

За время, прошедшее после учреждения первой операции по поддержанию мира (в 1948 году), под флагом ООН отслужило более миллиона военнослужащих, полицейских и гражданских из 130 стран

За время, прошедшее после учреждения первой операции по поддержанию мира (в 1948 году), под флагом ООН отслужило более миллиона военнослужащих, полицейских и гражданских из 130 стран

Фото: Reuters

По состоянию на 2006 год в первую десятку стран, предоставляющих больше всего войск для операций ООН по поддержанию мира, входили Бангладеш, Пакистан, Индия, Иордания, Непал, Эфиопия, Уругвай, Гана, Нигерия и Южная Африка: на эти государства приходилось более 60% всего военного и полицейского персонала ООН

По состоянию на 2006 год в первую десятку стран, предоставляющих больше всего войск для операций ООН по поддержанию мира, входили Бангладеш, Пакистан, Индия, Иордания, Непал, Эфиопия, Уругвай, Гана, Нигерия и Южная Африка: на эти государства приходилось более 60% всего военного и полицейского персонала ООН

Фото: AP / EyePress

Военные, проходящие службу в составе операций ООН по поддержанию мира, получают зарплату от правительств своих стран, а страны, в свою очередь, получают компенсацию от ООН. По правилам все государства-члены ООН обязаны выплачивать свои доли расходов на миссии по поддержанию мира — в соответствии с формулой, которую они сами установили. Примечательно, что, несмотря на это, в конце 2000-х годов задолженность стран-членов ООН по просроченным и причитающимся взносам на операции по поддержанию мира составляла более $2 млрд

Военные, проходящие службу в составе операций ООН по поддержанию мира, получают зарплату от правительств своих стран, а страны, в свою очередь, получают компенсацию от ООН. По правилам все государства-члены ООН обязаны выплачивать свои доли расходов на миссии по поддержанию мира — в соответствии с формулой, которую они сами установили. Примечательно, что, несмотря на это, в конце 2000-х годов задолженность стран-членов ООН по просроченным и причитающимся взносам на операции по поддержанию мира составляла более $2 млрд

Фото: Reuters

Начиная с 1990-х годов миротворческая деятельность ООН осуществляется во многом во взаимодействии с региональными организациями. Так, в 1994 году миссия ООН в Грузии начала сотрудничать с миротворческими силами СНГ, а во второй половине 1990-х годов миротворческие операции в Боснии и Герцеговине и Косово проводились ООН совместно с НАТО, ЕС и ОБСЕ

Начиная с 1990-х годов миротворческая деятельность ООН осуществляется во многом во взаимодействии с региональными организациями. Так, в 1994 году миссия ООН в Грузии начала сотрудничать с миротворческими силами СНГ, а во второй половине 1990-х годов миротворческие операции в Боснии и Герцеговине и Косово проводились ООН совместно с НАТО, ЕС и ОБСЕ

Фото: Reuters

В 1988 году миротворческим силам ООН была присуждена Нобелевская премия мира. Обоснование награды было кратким: «За поддержание мира»

В 1988 году миротворческим силам ООН была присуждена Нобелевская премия мира. Обоснование награды было кратким: «За поддержание мира»

Фото: Reuters

Международный день миротворцев ООН отмечается ежегодно 29 мая с 2003 года. Примечательно, что с предложением об утверждении этого дня к руководству ООН в соответствии с запросом от Украинской Ассоциации Миротворцев обратилось правительство Украины

Международный день миротворцев ООН отмечается ежегодно 29 мая с 2003 года. Примечательно, что с предложением об утверждении этого дня к руководству ООН в соответствии с запросом от Украинской Ассоциации Миротворцев обратилось правительство Украины

Фото: AP / Julie Jacobson

Россия — активный участник миротворческих операций ООН с 1992 года (когда по решению Верховного совета России 900 российских миротворцев были направлены в состав сил ООН в бывшей Югославии). Кроме российских воинских формирований в миссиях ООН постоянно принимают участие офицеры — военные наблюдатели, не имеющие никакого оружия и пользующиеся дипломатическим статусом и неприкосновенностью

Россия — активный участник миротворческих операций ООН с 1992 года (когда по решению Верховного совета России 900 российских миротворцев были направлены в состав сил ООН в бывшей Югославии). Кроме российских воинских формирований в миссиях ООН постоянно принимают участие офицеры — военные наблюдатели, не имеющие никакого оружия и пользующиеся дипломатическим статусом и неприкосновенностью

Фото: AP / Jane Hahn

За всю 66-летнюю историю ООН свои жизни отдали более 3 тыс. миротворцев

За всю 66-летнюю историю ООН свои жизни отдали более 3 тыс. миротворцев

Фото: AP / Rodrigo Abd

Одна из главных новинок в арсенале миротворцев — беспилотные летательные аппараты, впервые поступившие на вооружение миссии ООН в Демократической Республике Конго в 2013 году

Одна из главных новинок в арсенале миротворцев — беспилотные летательные аппараты, впервые поступившие на вооружение миссии ООН в Демократической Республике Конго в 2013 году

Фото: Reuters

В настоящее время военнослужащие миротворческих сил ООН несут службу в 13 странах

В настоящее время военнослужащие миротворческих сил ООН несут службу в 13 странах

Фото: Reuters

