Что представляет собой ООН

24 октября 2025 года Организация Объединенных Наций официально отметила свое 80-летие. В 1945-м, после окончания Второй мировой войны, представители 50 стран собрались в Сан-Франциско на учредительной конференции по созданию международной структуры для разработки Устава ООН. В основу работы делегаты положили предложения, выработанные представителями Великобритании, Китая, Советского Союза и Соединенных Штатов в Думбартон-Оксе в августе—октябре 1944 года.

Устав был подписан 26 июня 1945 года представителями 50 стран. Польша, не представленная на конференции, подписала его позже и стала 51-м государством-основателем. К 24 октября 1945 года Устав ООН был ратифицирован большинством подписавших его стран, включая СССР, США, Великобританию, Францию и Китай.

Сегодня членами ООН являются 193 страны. Генеральный секретарь Антониу Гутерриш, главное административное должностное лицо организации, занимает свой пост с 2017 года.

ООН выступает площадкой для дипломатии и согласования позиций государств, занимается миротворчеством и предотвращением конфликтов, является координатором международной гуманитарной помощи, разработчиком норм международного права и формирует глобальную повестку.

ООН включает шесть основных органов: Генеральную Ассамблею, Совет Безопасности, Экономический и социальный совет, Совет по опеке (фактически не функционирующий), Международный суд и Секретариат. Вокруг них сформирована разветвленная система учреждений: специализированные агентства (такие как ЮНЕСКО — Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения, ФАО — Продовольственная и сельскохозяйственная организация, МОТ — Международная организация труда, Всемирная метеорологическая организация — ВМО, Группа Всемирного банка), программы и фонды, а также аккредитованные неправительственные организации.

Штаб-квартира ООН расположена в Нью-Йорке, на берегу Ист-Ривер. Дополнительные крупные офисы работают в Женеве, Вене и Найроби. Финансирование деятельности организации обеспечивается государствами-членами: бюджет формируется через обязательные взносы, рассчитываемые по шкале, учитывающей экономический потенциал каждой страны.

Миротворческие операции имеют отдельный бюджет с собственной системой распределения расходов. Существенную часть ресурсов составляют добровольные взносы государств, частных жертвователей и международных фондов.

