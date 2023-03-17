Как работает Международный уголовный суд

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Ордер выписан Досудебной палатой суда по делу о «незаконном вывозе детей». Как работает МУС — в справке «Ъ».

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Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters Международный уголовный суд в Гааге

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Международный уголовный суд (МУС) основан в июле 1998 года. Юридической основой стал Римский статут, который подписали примерно 120 государств—членов ООН. В компетенцию суда входит преследование физлиц, ответственных за геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступления агрессии.

Фактически МУС заработал в июле 2002 года, когда статут ратифицировали 60 стран. Штаб-квартира находится в Гааге (Нидерланды). МУС не входит в структуры ООН и не имеет отношения к Международному суду ООН, который также заседает в Гааге (Нидерланды). При этом он может возбуждать дела по представлению Совета Безопасности ООН.

В суде заседают 18 избираемых судей. Помимо судебного отделения в МУС работают апелляционное отделение, отделение предварительного производства и канцелярия прокурора.

Согласно положениям Римского статута, он применяется ко всем лицам вне зависимости от их должностного положения, в том числе к главам государства, членам правительств и парламентариям. В отношении рассматриваемых преступлений нет срока давности. Избежать наказания можно, если виновник страдает психическим заболеванием, находился в состоянии интоксикации или действовал в рамках самообороны.

Палата предварительного производства выдает ордер на арест по представлению прокурора в трех случаях: если арест необходим для явки на судебное разбирательство, лицо препятствует расследованию или продолжает совершать преступления. В ордере на арест пишут имя лица, ссылки на конкретные преступления, краткое изложение фактов по ним. Ордер остается в силе, пока суд не распорядится о его отмене.

После просьбы МУС о содействии государства, подписавшие Римский статут, должны незамедлительно произвести арест и доставить подозреваемого в местный суд. В случае отказа от сотрудничества суд выносит заключение и передает вопрос ассамблее государств—-участников МУС или Совету Безопасности ООН. МУС также имеет право обращаться к странам, не подписавшим Римский статут, тогда решение остается за ними.

Подозреваемый может ходатайствовать о временном освобождении из-под стражи еще до начала процесса. Само судебное разбирательство проходит в открытом и очном режиме. Суд основывает свое решение только на доказательствах, представленных во время процесса. Решение принимается большинством голосов судей.

В качестве наказания применяются штрафы, лишение свободы до 30 лет и пожизненное заключение при особо тяжких преступлениях. Наказание в виде лишения свободы отбывается в государстве, назначаемом судом из числа добровольцев.

МУС существует на взносы стран-участниц, а также добровольные пожертвования правительств, международных организаций, физических лиц, корпораций и иных организаций. Юрисдикцию МУС не признают Россия, США, Китай, Израиль и другие страны.