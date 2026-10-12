«Плановое обновление команды»

Профессор кафедры государственной политики и публичного управления КубГУ, доктор политических наук Алексей Кольба считает, что для Сочи, где строительная отрасль является одной из ключевых и одновременно одной из самых конфликтных, назначение человека с инженерным и управленческим опытом в этой сфере можно рассматривать как ставку на профессионала, а не на политическую фигуру. Окончательная оценка назначения будет зависеть от того, насколько успешно господин Иващенко будет учитывать интересы застройщиков и местных жителей и при этом обеспечивать сохранение курортной привлекательности города.