«Плановое обновление команды»
Какие кадровые изменения произошли в мэрии Сочи за последние полгода
12.10.2026, 14:01
В течение последних шести месяцев 2026 года на постоянные руководящие должности перешли девять чиновников, подсчитал «Ъ-Сочи» на основе данных сайта администрации города-курорта. Частота и масштаб замен могут свидетельствовать о перестройке управленческой модели, считают эксперты.
Заместителем главы Сочи по вопросам строительства и комплексного развития стал Георгий Иващенко. Его карточка появилась на сайте мэрии в разделе «Городская власть», обратил внимание «Ъ-Сочи». Господин Иващенко занял место Евгения Чеботарева, который в сентябре 2026 года перешел на пост первого вице-мэра.
Георгию Иващенко 43 года, он окончил Московский государственный открытый университет по специальности «проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ». Прошел путь от ведущего инженера до начальника участка в группе компаний «Олимпстрой», отвечая за возведение олимпийских объектов. В 2018 году стал главным инженером проектов фонда «Национальное культурное наследие». В 2020-м возглавил управление строительства в кубанском департаменте строительства.
Профессор кафедры государственной политики и публичного управления КубГУ, доктор политических наук Алексей Кольба считает, что для Сочи, где строительная отрасль является одной из ключевых и одновременно одной из самых конфликтных, назначение человека с инженерным и управленческим опытом в этой сфере можно рассматривать как ставку на профессионала, а не на политическую фигуру. Окончательная оценка назначения будет зависеть от того, насколько успешно господин Иващенко будет учитывать интересы застройщиков и местных жителей и при этом обеспечивать сохранение курортной привлекательности города.
Назначения Георгия Иващенко и Евгения Чеботарева — не последние изменения в команде Андрея Прошунина, которые произошли за последние полгода.
Так, в августе начальником управления по делам казачества и военным вопросам стал Олег Суриков. Он занял место Руслана Ващенко, который уволился в июле. Также Семен Тябин оставил должность управляющего делами. Его сменил Денис Деряга. Помимо этого, в середине лета правовой департамент возглавил Вячеслав Гузенко. До него руководителем подразделения был Роман Рябцев, которого 28 марта отправили под домашний арест по делу о посредничестве во взяточничестве.
В мае одно из подразделений, сформированных после реорганизации департамента курортов, туризма и потребительской сферы, возглавил Евгений Отрохов. Руководителем второй структуры — департамента потребсферы и услуг — назначили Александра Девина. Кроме того, департамент инвестиций и стратегического развития возглавил Павел Обертинский. Он сменил Германа Корелова, который незадолго до этого ушел по собственному желанию.
Весной директором департамента муниципального земельного контроля стал Аслан Ачмизов. Ранее он уже возглавлял это подразделение, однако в начале апреля его карточка пропала с портала горадминистрации. Господин Ачмизов оказался среди сотрудников мэрии, задержанных при расследовании дела о взяточничестве. «Ъ» писал, что чиновника отпустили под подписку о невыезде.
Также в апреле начальником управления по организации работы административных комиссий стала Елена Ларина. Подразделение сформировано за счет перехода полномочий и сотрудников из администраций районов в мэрию города. Это, как объясняли власти, должно обеспечить неотвратимость привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства.
По оценке Алексея Кольбы, кадровые перемены за последние полгода выглядят как «плановое обновление команды с элементами антикоррупционной чистки». При этом частота и масштаб замен могут свидетельствовать о перестройке управленческой модели в мэрии. Для города-курорта это означает как риски (потеря преемственности, замедление текущих проектов), так и возможности (приход специалистов с опытом реализации крупных инфраструктурных проектов). «Ключевой вопрос — как новые назначенцы смогут обеспечить устойчивое развитие города в условиях высокой строительной нагрузки и курортной специфики»,— подытоживает политолог.