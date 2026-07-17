Руслан Ващенко покинул пост начальника управления по военным вопросам мэрии Сочи

В администрации Сочи произошли кадровые изменения: Руслан Ващенко покинул пост начальника управления по делам казачества и военным вопросам. Как сообщили «Ъ-Сочи» в пресс-службе мэрии, господин Ващенко ушел по собственному желанию. Исполняющим обязанности начальника управления назначена Ирина Шарапова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан Ващенко

Фото: пресс-служба администрации Сочи Руслан Ващенко

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Руслану Ващенко 55 лет, он окончил Горьковское высшее зенитное ракетное командное училище ПВО и Международный инновационный университет по специальности «менеджер организаций». С 1988 по 1997 год служил в армии. Затем работал в различных коммерческих структурах. В 2012 году пришел в администрацию Хостинского района, где возглавил отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и общественными организациями. В феврале 2023-го стал начальником управления по делам казачества и военным вопросам администрации Сочи.

«Ъ-Сочи» писал, что Сергей Коновалов оставил должность первого заместителя главы города-курорта. Он ушел по собственному желанию. Его обязанности перешли Сергею Сомко, заместителю мэра по вопросам курортов, туризма и потребсферы.

Андрей Куценко