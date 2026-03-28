Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Директора правового департамента администрации Сочи поместили под домашний арест

Центральный районный суд Сочи на два месяца отправил под домашний арест директора правового департамента администрации города Романа Рябцева, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Чиновник выступает фигурантом уголовного дела о посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным следствия, к Роману Рябцеву обратился коллега из другого департамента с просьбой помочь в безвозмездном предоставлении земельного участка третьему лицу. Тогда, как считает следствие, у господина Рябцева возник умысел, направленный на совершение посредничества во взяточничестве. Он сообщил о необходимости передать ему 3,5 млн руб. для положительного решения вопроса с должностными лицами мэрии. Чиновник был задержан в момент передачи указанной суммы.

Роман Рябцев дал признательные показания и активно сотрудничает со следствием, сказано в сообщении объединенной пресс-службы судов региона.

«Ъ» писал, что 26 и 27 марта в администрации Сочи прошли обыски, после которых помимо Романа Рябцева был задержан вице-мэр Евгений Горобец и начальник департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов.

Дмитрий Холодный

