Директора правового департамента администрации Сочи поместили под домашний арест

Центральный районный суд Сочи на два месяца отправил под домашний арест директора правового департамента администрации города Романа Рябцева, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Чиновник выступает фигурантом уголовного дела о посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

По данным следствия, к Роману Рябцеву обратился коллега из другого департамента с просьбой помочь в безвозмездном предоставлении земельного участка третьему лицу. Тогда, как считает следствие, у господина Рябцева возник умысел, направленный на совершение посредничества во взяточничестве. Он сообщил о необходимости передать ему 3,5 млн руб. для положительного решения вопроса с должностными лицами мэрии. Чиновник был задержан в момент передачи указанной суммы.

Роман Рябцев дал признательные показания и активно сотрудничает со следствием, сказано в сообщении объединенной пресс-службы судов региона.

«Ъ» писал, что 26 и 27 марта в администрации Сочи прошли обыски, после которых помимо Романа Рябцева был задержан вице-мэр Евгений Горобец и начальник департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов.

Дмитрий Холодный