«Круг замкнулся»
Дмитрий Буткевич — о Юрии Ларине и выставке в его честь
12.10.2026, 16:05
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В знаменитом Доме на набережной, где расположены также кинотеатр «Ударник» и Театр Эстрады, возобновил работу домовый клуб «Юность». Открылся он после ремонта и реновации камерной выставкой живописца и педагога Юрия Ларина «Свободное дыхание». Её подготовили кураторы Ольга Марутян и Ольга Максакова. Название удивительно подходит к судьбе и творчеству этого неординарного человека.
Он родился в 1936 году в семье Николая Бухарина, которого Ленин называл «любимцем революции». Через год отца расстреляли. Затем забрали мать. Юрий рос сначала в семье дальних родственников и под их фамилией, а когда забрали и их, попал в детский дом. О том, что он сын Бухарина, узнал в 20 лет, когда мама вернулась из лагерей. Отчество вернул себе только в 1988 году, после реабилитации отца при Горбачеве.
Ларин был инженером, строил гидроэлектростанции, потом решил стать художником и уже в зрелом возрасте окончил сначала Заочный народный университет искусств, а затем Строгановку. Писал маслом, а еще придумал собственную технику и рисовал акварелью на обоях. Сформулировал понятие «предельного состояния». Так он называл момент, когда живопись уходит от чистого реализма максимально далеко и останавливается буквально в шаге от абстракции.
Преподавал в Училище имени 1905 года. На открытие выставки пришли его выпускники. По их словам, он был прекрасным человеком и педагогом и никогда не упоминал о своем происхождении. Вдова художника Ольга Максакова вместе с сыном Ларина Николаем очень много делает для сохранения творческой памяти. На открытии она рассказала, что в жизни муж был скромным и даже боязливым человеком, а в творчестве преображался и обладал абсолютно «свободным дыханием».
Выставка приурочена к 90-летию автора и показывает и ранние работы, и работы последних лет. Ларин скончался в 2014 году и писал до самого конца, причем левой рукой, потому что правая почти не работала последние 30 лет жизни. Виды Дома на набережной и «Ударника» и многие другие работы показывают впервые.
Почему проект открылся именно здесь? Из этого дома Юрия с матерью отправили в ссылку. Сюда он вернулся своим творчеством и очень светлыми работами. Круг замкнулся.