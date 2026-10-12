«Круг замкнулся»

Он родился в 1936 году в семье Николая Бухарина, которого Ленин называл «любимцем революции». Через год отца расстреляли. Затем забрали мать. Юрий рос сначала в семье дальних родственников и под их фамилией, а когда забрали и их, попал в детский дом. О том, что он сын Бухарина, узнал в 20 лет, когда мама вернулась из лагерей. Отчество вернул себе только в 1988 году, после реабилитации отца при Горбачеве.