Департамент курортов и туризма мэрии Сочи возглавил Евгений Отрохов

Директором департамента курортов и туризма администрации Сочи стал Евгений Отрохов. Информация об этом появилась на сайте мэрии в разделе «Городская власть», обратил внимание «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Биография господина Отрохова на портале горадминистрации отсутствует. На вопрос «Ъ-Сочи» о его прежнем месте работы в пресс-службе мэрии оперативно не ответили.

Ранее департамент курортов, туризма и потребительской сферы разделили на два самостоятельных подразделения. Одно из них — департамент потребительской сферы и услуг — возглавил Александр Девин. У второго подразделения — департамента курортов и туризма — постоянного руководителя тогда не появилось: исполняющим обязанности директора была назначена Мария Епишенкова.

Андрей Куценко