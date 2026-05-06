Герман Корелов оставил пост директора департамента инвестиций мэрии Сочи

В администрации Сочи произошли кадровые изменения: Герман Корелов покинул пост директора департамента инвестиций и стратегического развития. Как сообщили «Ъ-Сочи» в пресс-службе мэрии, господин Корелов ушел по собственному желанию. Исполняющим обязанности директора департамента стал Вадим Финашин.

Биографию Германа Корелова на сайте администрации не размещали. Согласно данным из открытых источников, в 2020–2023 годах он руководил муниципальным бюджетным учреждением «Сочисвет». Затем пришел в администрацию Сочи, где стал директором департамента городского хозяйства. Подразделение, отвечающее за инвестиции, Герман Корелов возглавил в 2024 году.

«Ъ-Сочи» писал, что директором департамента муниципального земельного контроля стал Аслан Ачмизов. Ранее он уже возглавлял это подразделение, однако в начале апреля его карточка пропала с портала горадминистрации.

Андрей Куценко