Правовой департамент администрации Сочи возглавил Вячеслав Гузенко

Директором правового департамента администрации Сочи стал Вячеслав Гузенко. Информация о нем появилась на сайте мэрии в разделе «Городская власть», обратил внимание «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Гузенко

Фото: пресс-служба администрации Сочи Вячеслав Гузенко

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Вячеслав Гузенко родился 11 августа 1988 года в Краснодарском крае в станице Старощербиновской. В 2010 году он окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «юриспруденция».

С 2011 по 2019 год господин Гузенко работал в прокуратуре Краснодарского края. Затем перешел в администрацию Сочи, где стал заместителем директора правового департамента. С апреля текущего года исполнял обязанности руководителя этого подразделения.

До Вячеслава Гузенко правовой департамент возглавлял Роман Рябцев. 28 марта его отправили под домашний арест по делу о посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Андрей Куценко