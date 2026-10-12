Александр Овечкин удержал график

Исключением являлся один-единственный эпизод. За три с небольшим минуты до конца первого периода шайба оказалась за воротами «Сиэтла». Там находился его защитник Райкер Эванс. Спокойно разобраться с ней Эвансу помешал налетевший на него двухметровый белорусский гренадер Алексей Протас. Шайбу у защитника он отобрал и тут же отправил своему младшему брату Илье, комплекцией тоже похожему на боксера-супертяжа. Брат же, как учили, не мешкая, отдал пас на пятачок — свободный, потому что хоккеисты «Сиэтла» отчего-то и не подумали стеречь. А на пятачке был форвард, которого тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери пробует в разных сочетаниях, в таком, с двумя не чуждыми всякой силовой и черновой работе партнерами, звене в том числе. Самый знаменитый среди одноклубников, Протасов со своей не такой уж хитрой задачей справился отлично: подработал шайбу и прошил Джоуи Даккорда.