Александр Овечкин удержал график
Нападающий «Вашингтона» снова забил свой первый гол в пятом матче сезона
12.10.2026, 16:03
Счет голам в своем последнем североамериканском сезоне Александр Овечкин открыл в пятом матче регулярного чемпионата НХЛ, поразив ворота «Сиэтл Кракен». Тот факт, что Овечкину понадобилось провести столько игр, чтобы отличиться, вряд ли стоит считать намеком на то, что легенде «Вашингтон Кэпиталс» будет трудно побить ставший еще чуточку ближе второй снайперский рекорд — по шайбам, заброшенным во всех встречах лиги, включая play-off. «Тихий» старт стал в нынешнем десятилетии привычным для выдающегося российского форварда, которому к тому же подготовку к сезону подпортила травма.
Матч, в котором в ночь с 12 на 13 октября по московскому времени «Вашингтон» принимал «Сиэтл», едва ли мог оставить много приятных воспоминаний у тех, кто симпатизировал его хозяевам. Вашингтонцы котируются гораздо выше, чем соперники. Вели в счете. Но в итоге встреча вырулила к победе гостей — 5:3. Не то чтобы сильный удар, учитывая, что регулярный чемпионат стартовал меньше чем две недели назад, однако и восторгаться нечем.
Исключением являлся один-единственный эпизод. За три с небольшим минуты до конца первого периода шайба оказалась за воротами «Сиэтла». Там находился его защитник Райкер Эванс. Спокойно разобраться с ней Эвансу помешал налетевший на него двухметровый белорусский гренадер Алексей Протас. Шайбу у защитника он отобрал и тут же отправил своему младшему брату Илье, комплекцией тоже похожему на боксера-супертяжа. Брат же, как учили, не мешкая, отдал пас на пятачок — свободный, потому что хоккеисты «Сиэтла» отчего-то и не подумали стеречь. А на пятачке был форвард, которого тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери пробует в разных сочетаниях, в таком, с двумя не чуждыми всякой силовой и черновой работе партнерами, звене в том числе. Самый знаменитый среди одноклубников, Протасов со своей не такой уж хитрой задачей справился отлично: подработал шайбу и прошил Джоуи Даккорда.
Голкиперу «Сиэтла» повезло оказаться 190-м голкипером НХЛ, пропустившим от Александра Овечкина.
Воодушевление трибун понять было легко. Их любимец впервые отличился в сезоне, который, как он объявил неделю назад, будет для него прощальным с лигой. А отличившись, еще чуточку приблизился ко второму снайперскому рекорду, стоящему для Овечкина в нем на кону. Первый — по количеству шайб, заброшенных в регулярных чемпионатах,— Александр Овечкин, опередив канадскую легенду Уэйна Гретцки, побил в апреле 2025 года. Сейчас ему нужно приподнять установленную тем же Гретцки планку по количеству голов во всех матчах НХЛ, включая play-off. Таких у легенды российской, после того как она расправилась с Даккордом, уже 1007. До Гретцки осталось девять голов.
При этом, по крайней мере до этого матча, принято было намекать на то, что, какой бы крохотной по меркам короля снайперов, привыкшего забивать голы десятками даже в ветеранском возрасте, ни выглядела дистанция, добраться до достижения Уэйна Грецтки ему, возможно, будет не так уж просто. От ощущения, что у Овечкина, которому в сентябре исполнился 41 год, проблемы с поиском хороших моментов для взятия ворот, а ноль голов в четырех матчах — это не стечение обстоятельств, а закономерность, некуда было деться. Ну пара же всего была именно замечательных шансов.
После же встречи с «Сиэтлом» стоило вспомнить кое о чем другом. Дело в том, что «тихий» старт сезона превратился в привычку для «позднего» Александра Овечкина.
В последний раз лихим он был в 2021 году, когда Овечкин сразу отметился дублем. В остальных сезонах все шло по одному и тому же сценарию. Осенью 2022 и 2024 годов он впервые забил в четвертом матче, осенью 2023-го тренд и 2025-го — в пятом, как в текущем чемпионате. А разогнавшись, Овечкин постепенно выходил на график, которого придерживался в молодости. В прошлом первенстве он, например, забросил 32 шайбы. А свежие события не давали оснований предполагать, будто будет обязательно сломан. Скорее наоборот. Александр Овечкин, когда матч против «Сиэтла» завершился, сам попросил не забывать о том, что из-за травмы финальный, решающий этап его подготовки к сезону был скомкан. Он действительно не провел ни единой контрольной встречи. А они считаются чрезвычайно важными для набора тонуса. Так что, как объяснил Овечкин, «ритм придется находить через игры».