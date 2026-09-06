Первым заместителем главы Сочи стал Евгений Чеботарев

Первым заместителем главы Сочи назначен Евгений Чеботарев. Информация об этом появилась на сайте мэрии в разделе «Городская власть», обратил внимание «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Чеботарев

Фото: пресс-служба администрации Сочи Евгений Чеботарев

Фото: пресс-служба администрации Сочи

На новой должности господин Чеботарев будет координировать работу администрации по вопросам земельно-имущественных отношений, градостроительства, архитектуры, рекламы, муниципального земельного контроля, инвестиций, стратегического развития, а также поддержки малого и среднего предпринимательства.

Евгений Чеботарев родился 14 марта 1982 года в Краснодаре. В 2004 году окончил Краснодарскую академию МВД по специальности «юриспруденция», в 2008 году — Кубанский государственный аграрный университет по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит». В 2025 году получил степень магистра в Кубанском государственном технологическом университете по направлению «строительство».

С 2000 по 2011 год господин Чеботарев служил в органах внутренних дел. В 2011–2012 годах занимал должность государственной гражданской службы в департаменте строительства Краснодарского края. С 2012 года работал на руководящих должностях в коммерческих организациях. В 2022–2024 годах был заместителем руководителя департамента строительства Краснодарского края. В 2024 году Евгений Чеботарев стал помощником мэра Сочи, а с 2025 по 2026 год занимал должность заместителя главы города.

Должность первого заместителя главы Сочи освободилась в июле после ухода Сергея Коновалова. Как сообщили «Ъ-Сочи» в администрации города, господин Коновалов покинул пост по собственному желанию. Обязанности первого заместителя главы Сочи были возложены на заместителя мэра по вопросам курортов, туризма и потребительской сферы Сергея Сомко.

Дмитрий Холодный