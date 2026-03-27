Один из подозреваемых в коррупции в мэрии Сочи отпущен под подписку о невыезде

При расследовании дела о взяточничестве в администрации Сочи начальника департамента муниципального земельного контроля Аслана Ачмизова отпустили под подписку о невыезде. Вице-мэр Сочи Евгений Горобец и руководитель правового департамента Роман Рябцев задержаны, сообщает источник «Ъ».

Чиновники проходят по делу о посредничестве при передаче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК). В уголовном деле идет речь о сумме 11,7 млн руб. В мэрии Сочи накануне прошли обыски, трое чиновников были задержаны сотрудниками ФСБ.

Анна Перова, Краснодар