Управление по военным вопросам мэрии Сочи возглавил Олег Суриков
Начальником управления по делам казачества и военным вопросам администрации Сочи стал Олег Суриков. Информация об этом появилась на сайте мэрии в разделе «Городская власть», обратил внимание «Ъ-Сочи».
Фото: пресс-служба администрации Сочи
Ранее управление возглавлял Руслан Ващенко. В июле он оставил пост по собственному желанию. Исполняющей обязанности начальника была назначена Ирина Шарапова.
Биография господина Сурикова на портале горадминистрации отсутствует.
Как писал «Ъ-Сочи», директором департамента инвестиций и стратегического развития стал Павел Обертинский. Он занял место Германа Корелова, который в мае этого года покинул пост по собственному желанию.