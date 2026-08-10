Управление по военным вопросам мэрии Сочи возглавил Олег Суриков

Начальником управления по делам казачества и военным вопросам администрации Сочи стал Олег Суриков. Информация об этом появилась на сайте мэрии в разделе «Городская власть», обратил внимание «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Ранее управление возглавлял Руслан Ващенко. В июле он оставил пост по собственному желанию. Исполняющей обязанности начальника была назначена Ирина Шарапова.

Биография господина Сурикова на портале горадминистрации отсутствует.

Как писал «Ъ-Сочи», директором департамента инвестиций и стратегического развития стал Павел Обертинский. Он занял место Германа Корелова, который в мае этого года покинул пост по собственному желанию.

Андрей Куценко