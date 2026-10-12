Путин расширил перечень почетных наименований для военных подразделений
12.10.2026, 16:12
Президент России Владимир Путин подписал указ, который расширяет порядок присвоения почетных наименований батальонам, ротам и другим подразделениям Вооруженных сил России. Называть их можно будет в честь государственных и военных деятелей, посмертно имеющих особые заслуги.
Принимать решение о присвоении наименований смогут министр обороны и руководители федеральных органов исполнительной власти. Основание — отвага и мужество, проявленные личным составом при выполнении боевых, учебно-боевых, служебно-боевых, оперативно-служебных и служебных задач, а также успехи в полевой, воздушной и морской выучке.
Указ дополняет перечень почетных наименований, приведенный в президентском указе № 1292 от 12 июля 2000 года. К ним относятся наименования: гвардейский, по названиям городов, районов, рек и местностей, а также в честь соединений и воинских частей, прославивших Россию в военных сражениях прошлых эпох.