Путин расширил перечень почетных наименований для военных подразделений

Указ дополняет перечень почетных наименований, приведенный в президентском указе № 1292 от 12 июля 2000 года. К ним относятся наименования: гвардейский, по названиям городов, районов, рек и местностей, а также в честь соединений и воинских частей, прославивших Россию в военных сражениях прошлых эпох.