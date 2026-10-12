Памятник лучшему бомбардиру «Спартака» Никите Симоняну откроют 18 октября
12.10.2026, 16:14
Церемония открытия памятника в честь футболиста и тренера Никиты Симоняна состоится 18 октября. Об этом сообщил генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов.
Монумент будет установлен напротив трибуны А на «Лукойл Арене» — домашнем стадионе «Спартака». Памятник откроют перед матчем 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «красно-белыми» и казанским «Рубином».
12 октября исполнилось 100 лет со дня рождения Никиты Симоняна. Его не стало 23 ноября 2025 года. В составе сборной СССР он завоевал золотую медаль Олимпийских игр 1956 года. В 1958 году футболист стал автором первого гола национальной команды на чемпионатах мира. Вместе со «Спартаком» Никита Симонян четырежды становился чемпионом страны и дважды выигрывал Кубок СССР. Он до сих пор остается лучшим бомбардиром в истории клуба, на его счету 160 голов.
В качестве тренера Никита Симонян возглавлял «Спартак», одесский «Черноморец», ереванский «Арарат» и сборную СССР. С 1992 года и до конца жизни он занимал пост первого вице-президента Российского футбольного союза (РФС).