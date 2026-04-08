Начало апреля стало для мэрии Сочи временем активных кадровых изменений. Новым вице-мэром Сочи по вопросам территориальной безопасности стал Игорь Коростылев. Кроме того, от должностей освободили высокопоставленных сотрудников, в отношении которых возбуждены уголовные дела. Также стали известны имена руководителей подразделений, которые появились после реорганизации департамента курортов, туризма и потребительской сферы. В результате кадровых изменений постоянных руководителей нет у пяти департаментов мэрии. Политологи говорят, что в современных условиях «кадровая турбулентность» будет нарастать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заместителем главы Сочи по вопросам территориальной безопасности стал Игорь Коростылев. Его карточка появилась на сайте администрации курорта в разделе «Городская власть», обратил внимание «Ъ-Сочи». Господин Коростылев занял место Вадима Снегирева, который оставил пост по собственному желанию.

Игорю Коростылеву 54 года, он окончил Краснодарский университет МВД России (по специальности «юриспруденция»), Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте («государственное и муниципальное управление») и Армавирский государственный педагогический университет («экономика»). С 1992 по 2025 год работал на разных должностях в органах внутренних дел. Прошел путь от участкового инспектора милиции до начальника отдела УВД по Сочи в Лазаревском районе.

На этом изменения в составе команды Андрея Прошунина не заканчиваются: Евгений Горобец покинул пост вице-мэра по имущественным и правовым вопросам. Его обязанности перешли Вячеславу Бауэру, замглавы в сфере транспорта и дорожного хозяйства. Одновременно с этим Роман Рябцев оставил пост директора правового департамента, Аслан Ачмизов — должность начальника департамента муниципального земельного контроля. Их обязанности стали исполнять Вячеслав Гузенко и Александр Бондарев соответственно.

27 марта «Ъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что в Сочи трое высокопоставленных сотрудников мэрии задержаны при расследовании дела о взяточничестве. 28 марта Евгения Горобца заключили под стражу по делу о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). В тот же день под домашний арест отправили Романа Рябцева. Ему инкриминировали посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Аслан Ачмизов был отпущен под подписку о невыезде.

Удаление информации о Евгение Горобце, Романе Рябцеве и Аслане Ачмизове сопровождалось появлением на сайте администрации сведений о подразделениях, сформированных после реорганизации департамента курортов, туризма и потребительской сферы. Стало известно, что департамент потребительской сферы возглавил Александр Девин. До этого он исполнял обязанности директора реорганизованного подразделения. У департамента курортов и туризма постоянного руководителя не появилось: исполнять обязанности директора будет Мария Епишенкова.

В департаменте городского хозяйства временный руководитель остается на посту дольше постоянного. В октябре прошлого года Сергей Косинков покинул должность после трех месяцев работы. Причины, по которым это произошло, в пресс-службе мэрии тогда не сообщили. Исполняющим обязанности директора стала Алена Гонтаренко.

Постоянного руководителя также нет у департамента по финансам и бюджету. В ноябре 2025 года Елена Волошина ушла с поста руководителя подразделения. На вопрос «Ъ-Сочи» о причинах такого решения в администрации города не ответили. Временным директором департамента стала Наталья Белюстова.

В марте 2026 года начальником управления по взаимодействию с правоохранительными органами назначен Сергей Никинен. Он занял место Игоря Соловьева, который покинул должность по собственному желанию в октябре прошлого года. По данным на июль 2025-го, господин Никинен работал заместителем начальника УВД по Сочи.

Также в марте департамент строительства возглавила Алина Головчанская. Ранее она исполняла обязанности директора данного подразделения. С марта по август прошлого года госпожа Головчанская руководила департаментом реализации проектов комплексного развития. На этом посту ее сменил бывший врио министра строительства Курской области Александр Афонин. В прошлом месяце он уступил должность Роману Денисову, ранее работавшему заместителем губернатора Курской области.

Кадровые перестановки, которые произошли за последний месяц, в администрации Сочи оперативно не прокомментировали.

Профессор кафедры государственной политики и публичного управления КубГУ, доктор политических наук Алексей Кольба говорит, что Сочи свойственна «кадровая турбулентность». Она обусловлена множеством групп интересов, высокой конкуренцией за ресурсы, а также пристальным вниманием со стороны федерального руководства. В современных условиях процесс будет нарастать, а антикоррупционные мероприятия его усилят, считает спикер.

Андрей Куценко