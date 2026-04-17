Департамент земельного контроля в мэрии Сочи снова возглавил Аслан Ачмизов

Директором департамента муниципального земельного контроля администрации Сочи стал Аслан Ачмизов. Информация о нем появилась на сайте мэрии в разделе «Городская власть», обратил внимание «Ъ-Сочи». Ранее господин Ачмизов уже возглавлял этот департамент, однако в начале текущего месяца его карточка пропала с портала горадминистрации.

Аслан Ачмизов родился 16 мая 1989 года в Сочи. Он окончил Южно-Российский институт управления — филиал РАНХиГС в Ростове-на-Дону по специальности «юриспруденция». В том же учебном заведении окончил аспирантуру. Является кандидатом юридических наук.

С 2012 по 2016 год Аслан Ачмизов работал преподавателем на кафедре теории и истории права и государства в своей альма-матер. В 2014 году начал трудиться юрисконсультом в том же учебном заведении. В 2016-м пришел в администрацию Сочи, где стал заместителем начальника управления муниципального земельного контроля. В июле 2023-го занял место руководителя этого подразделения.

27 марта «Ъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что в Сочи трое высокопоставленных сотрудников мэрии задержаны при расследовании дела о взяточничестве. Среди них оказался Аслан Ачмизов, который впоследствии был отпущен под подписку о невыезде.

Андрей Куценко