Задержанных в Сочи чиновников подозревают во взяточничестве

Трое высокопоставленных сотрудников администрации Сочи задержаны при расследовании дела о взяточничестве. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Задержаны заместитель главы Сочи Евгений Горобец, руководитель правового департамента Роман Рябцев и начальник департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов. Задержание провели сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. По данным ТАСС, дело связано с коррупцией почти на 12 млн руб.

Евгений Горобец занимает должность заместителя главы города-курорта с августа 2024 года, он курирует правовые и земельно-имущественные отношения. Кроме того, он известен своим участием в инвестиционных проектах.

В 2013 году возглавляемая Евгением Горобцом компания «Адаптас (Рус)» представила концепцию развития игорной зоны «Азов-Сити» в Анапе, проект завершился банкротством инвестора. В 2017 году чиновник выступил инициатором создания в Краснодаре канатного метро, проект представили на инвестиционном форуме в Сочи. Затем он закрылся на стадии обсуждения.

В мэрии Сочи ситуацию на момент публикации не комментировали.