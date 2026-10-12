Замгенсека ООН призвал к ответственности при применении ИИ в военной сфере

«Мы должны помнить об ‘’оговорке Мартенса'': все, что не охвачено действующим правом, должно регулироваться принципами гуманности и требованиями общественного сознания. Всякий раз, когда речь идет о мощных технологиях, будь то ядерные, биологические или химические, на первый план выходят очень весомые гуманитарные соображения, психологические факторы и табу»,— заявил господин Гилл.