Замгенсека ООН призвал к ответственности при применении ИИ в военной сфере
12.10.2026, 16:04
Замгенсека ООН и спецпосланник по цифровым и новым технологиям Амандип Сингх Гилл в интервью «Ъ» заявил, что мировые державы, которые применяют цифровые технологии в летальном оружии, должны руководствоваться принципами гуманности и действующим международным правом.
«Мы должны помнить об ‘’оговорке Мартенса'': все, что не охвачено действующим правом, должно регулироваться принципами гуманности и требованиями общественного сознания. Всякий раз, когда речь идет о мощных технологиях, будь то ядерные, биологические или химические, на первый план выходят очень весомые гуманитарные соображения, психологические факторы и табу»,— заявил господин Гилл.
Он подчеркнул, что при применении ИИ необходимо соблюдать основные фундаментальные принципы, включая контроль со стороны человека, ответственность и подотчетность. «Если компании выпускают на рынок небезопасные продукты, они должны нести за это ответственность. В военной сфере командиры несут ответственность за свои действия и за соблюдение норм международного гуманитарного права»,— подчеркнул Амандип Сингх Гилл.