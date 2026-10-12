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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
КультураМузыка

Античный рок

Вышел новый альбом Shortparis

12.10.2026, 16:14
Николай Комягин, фронтмен Shortparis, умер в феврале. Умер рано, недосказанно, в момент, когда группа находилась на подъеме: много работала в кино, без устали гастролировала по миру. И, как выяснилось, записывала новый альбом. Теперь альбом вышел, он называется «Илиада». Вот первые впечатления Игоря Гаврилова.

Fenix Music

Название нового альбома Shortparis есть соблазн трактовать в контексте недавних баталий вокруг «Одиссеи» Кристофера Нолана. В отличие от большинства новоиспеченных специалистов по древнегреческим мифам, Николай Комягин был профессиональным искусствоведом, преподавал мировую художественную культуру, работал в музейном образовании. Для него античный эпос был частью профессионального культурного языка. Shortparis всегда виртуозно миксовали культурные слои: античные и религиозные образы, фольклор, колорит заводских окраин, масскульт и политическую айдентику. В новом альбоме величайший европейский эпос оказывается рядом с российской повседневностью, и это вполне в духе Николая Комягина.
Можно быть уверенным в том, что в названии «Илиада» Комягин видел среди прочего и историю Ахилла — героя, которому не суждено увидеть окончание Троянской войны. Однако было бы пошлостью искать в этой аналогии предчувствие скорого конца музыканта. «"Любовь страшнее войны" — нам поет "Илиада"» — это строчки из заглавной песни альбома. Она не о любви, которая побеждает войну, а о той, с которой война начинается.
На протяжении всей песни — сомнения автора в себе, в любви и в своем пути: «Что, если я все не о том пел? Что, если мы все не туда шли? Если нету любви, нету огня, нету весны, нету меня? Если нету любви, нету огня, нету страны, нету меня?»
Песня «Илиада» — это середина альбома, и это с большой долей условности постпанк (Shortparis никогда не работают в конкретном стиле, они с ним всегда находятся в диалоге). А начало альбома — песни «Пой со мной» и «Молодость» — опыт в жанре «советской рок-оперы». Была такая музыка, которую музыканты из филармонических ВИА записывали под явным влиянием западного арт-рока и при этом под давлением государственной цензуры, которая могла найти провокацию в слишком громкой бас-бочке или в слишком искаженном звуке электрогитары.
Shortparis играют с эстетикой ВИА, но уже в песне «Гвоздь» снижают градус постмодернистской эквилибристики и встают на рельсы прямолинейного рок-ритма и почти плакатной лирики едва ли не в духе ранней «Алисы». А в песне «Первая» «рок-оперный» вокальный пафос Николая Комягина и обилие инструментов складываются не в громоздкий «пост-ВИА», а в просветленный барокко-поп в эстетике многолюдной американской группы The Polyphonic Spree.
«Шестая» — спор с ДДТ или «Наутилусом Помпилиусом» и их страстью украшать (или усложнять) острые тексты помпезными аранжировками. Это прямое следствие меломанской мегаломании артистов того поколения: мы должны показать все, на что способны. А текст «Шестой» собран из осколков песенной поэзии нескольких поколений. «Нас сеяли зернами в землю, но мы не взошли» — очевидный диалог с «Хлоп-хлоп» «Наутилуса» и «Мама, мы все тяжело больны» «Кино». «Но никто не хотел умирать за себя» — отсылка к контркультурной иконе Егору Летову. А строки из «Солнечного круга» в данном контексте — и песня о мире, и обломок империи.
Полемизируя с героическим перестроечным роком, Shortparis предъявляют нового героя в песне «Русская тоска или песня слабака». Этот герой на баррикады не рвется: «Я не могу защитить и даже предать тебя. Это песня слабака».

Группа Shortparis о радикальном исламе, поп-шлягерах и клиентоориентированности

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Отголоски домотканого симфорока и звучащие в унисон саксофонные и гитарные риффы будят в культурной памяти что-то доисторическое, с пыльных пластинок «Мелодии» 1980-х. Но тексты песен внятны, точны и созвучны сегодняшнему времени. У предшественников Shortparis существовало противопоставление «мы» и «они»: люди и система, свободные и несвободные, живые и мертвые. У Shortparis это тоже есть. Например, в песне «Гвоздь» Комягин вполне в духе Константина Кинчева формулирует: «Вы — горло, мы — кость» (у «Алисы»: «Им опять за обедом встал костью в горле / Очередной Rock-n-Roll»). Но далее противопоставление размывается, и уже в «Шестой» звучит грустное: «Кто кого спас? Как много их? Как мало нас?»
А мы точно знаем, кто эти «мы»? И не является ли альбом «Илиада» историей поражения? Ведь Троя обречена, Ахилл тоже обречен, а победа никого не спасает от смерти. В таком случае «Илиада» — не история героя войны, а символ невозможности из нее выйти. Однако музыканты Shortparis в пресс-релизе «Илиады» отдельно просят журналистов не называть «Илиаду» «лебединой песней», «посмертным» или «последним» альбомом: «Это новый студийный альбом, задуманный и записанный коллективом».
Возможно, «Одиссея» еще впереди.

Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

Концерт группы Shortparis в клубе ГлавClub в Москве, 2019 год
1/101/10
На фестивале «Ласточка Summet» в «Лужниках», 2022 год
2/102/10
На фестивале «Дикая Мята», 2019 год
3/103/10
На фестивале «Стереолето» в Санкт-Петербурге, 2019 год
4/104/10
На фестивале «Стереолето» в Санкт-Петербурге, 2019 год
5/105/10
Николай Комягин на фестивале «Дикая Мята», 2019 год
6/106/10
На вечеринке Instyle в рамках фестиваля «Кинотавр», 2019 год
7/107/10
На вечеринке Instyle в рамках фестиваля «Кинотавр», 2019 год
8/108/10
В клубе ГлавClub в Москве, 2019 год
9/109/10
На фестивале «Дикая Мята», 2019 год
10/1010/10
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Авторы

  • Игорь Гаврилов
    корреспондент