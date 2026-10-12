Античный рок

Отголоски домотканого симфорока и звучащие в унисон саксофонные и гитарные риффы будят в культурной памяти что-то доисторическое, с пыльных пластинок «Мелодии» 1980-х. Но тексты песен внятны, точны и созвучны сегодняшнему времени. У предшественников Shortparis существовало противопоставление «мы» и «они»: люди и система, свободные и несвободные, живые и мертвые. У Shortparis это тоже есть. Например, в песне «Гвоздь» Комягин вполне в духе Константина Кинчева формулирует: «Вы — горло, мы — кость» (у «Алисы»: «Им опять за обедом встал костью в горле / Очередной Rock-n-Roll»). Но далее противопоставление размывается, и уже в «Шестой» звучит грустное: «Кто кого спас? Как много их? Как мало нас?»