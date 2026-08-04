Департамент инвестиций мэрии Сочи возглавил Павел Обертинский

В администрации Сочи произошли кадровые изменения: директором департамента инвестиций и стратегического развития стал Павел Обертинский. Информация об этом появилась на сайте мэрии в разделе «Городская власть», обратил внимание «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Ранее департамент возглавлял Герман Корелов. В мае этого года он покинул пост по собственному желанию. Исполняющим обязанности директора был назначен Вадим Финашин.

Биография Павла Обертинского на сайте горадминистрации отсутствует. Согласно сведениям из открытых источников, он работал в департаменте архитектуры, градостроительства и благоустройства, где занимал должность главного специалиста отдела благоустройства. В ноябре 2023 года стал исполняющим обязанности директора подразделения. Спустя две недели его место заняла Юлия Лариошина. По данным на февраль 2026 года, господин Обертинский работал заместителем директора департамента.

В июле этого года «Ъ-Сочи» писал, что Руслан Ващенко покинул пост начальника управления по делам казачества и военным вопросам. Он ушел по собственному желанию. Исполняющим обязанности начальника управления была назначена Ирина Шарапова.

Андрей Куценко