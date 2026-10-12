Александр Овечкин забил свой первый гол в пятом матче сезона

В последний раз Овечкин лихо начал в 2021 году, когда сразу отметился дублем. В остальных сезонах все шло по одному и тому же сценарию. Осенью 2022 и 2024 годов он впервые забил в четвертом матче, осенью 2023-го тренд и 2025-го — в пятом. Но, разогнавшись, Овечкин постепенно выходил на график, которого придерживался в молодости.