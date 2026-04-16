Управление по организации административных комиссий Сочи возглавила Елена Ларина

Начальником недавно созданного в мэрии Сочи управления по организации работы административных комиссий стала Елена Ларина. Информация о ней появилась на сайте администрации курорта в разделе «Городская власть», обратил внимание «Ъ-Сочи».

Елена Ларина окончила Государственную академию сферы быта и услуг по специальности «юриспруденция». В начале 2000-х она работала в управлении судебного департамента Краснодарского края в должности секретаря мирового судьи Центрального района Сочи. В 2006 году ее перевели на пост помощника мирового судьи.

В 2010 году госпожа Ларина пришла в мэрию Сочи, где впоследствии занимала разные должности: от ведущего специалиста отдела административно-правовой работы правового управления до заместителя директора департамента муниципальной службы и кадровой политики. В этом подразделении Елена Ларина также работала начальником отдела противодействия коррупции и проведения служебных проверок.

В феврале этого года депутаты городского собрания Сочи утвердили проект изменений структуры мэрии, который предусматривал создание управления по организации административных комиссий. Сформировать подразделение было решено за счет перехода полномочий и сотрудников из администраций районов в мэрию города. Это, как объясняли власти, должно обеспечить неотвратимость привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства.

Андрей Куценко