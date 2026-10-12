Президент Казахстана Токаев досрочно распустил маслихаты всех уровней

Маслихаты — это региональные парламенты. Нынешний состав депутатов был избран 19 марта 2023 года. В областях, городах республиканского значения и в столице 50% всех депутатов избирались по мажоритарной системе, 50% — по партийным спискам. В полномочия маслихатов входят принятие и утверждение бюджета, а также контроль за программами развития городов, районов и областей. Без согласия маслихатов местная администрация (акимат) не может распоряжаться государственными средствами.