Президент Казахстана Токаев досрочно распустил маслихаты всех уровней
12.10.2026, 16:24
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев досрочно прекратил полномочия маслихатов всех уровней и поручил Центризбиркому провести внеочередные выборы. Их дата пока неизвестна. Соответствующий указ уже вступил в силу.
24 сентября Касым-Жомарт Токаев сказал, что большинство действующих депутатов избирались от партии «Аманат», которая впоследствии объединилась с партией «Адилет» и, тем самым, перестала существовать юридически. Это поставило под сомнение легитимность депутатов, говорил глава государства.
Маслихаты — это региональные парламенты. Нынешний состав депутатов был избран 19 марта 2023 года. В областях, городах республиканского значения и в столице 50% всех депутатов избирались по мажоритарной системе, 50% — по партийным спискам. В полномочия маслихатов входят принятие и утверждение бюджета, а также контроль за программами развития городов, районов и областей. Без согласия маслихатов местная администрация (акимат) не может распоряжаться государственными средствами.