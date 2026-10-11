Главные новости за выходные 10–11 октября
Трамп объявил об энергетическом перемирии между Россией и Украиной
11.10.2026, 19:00
Президент США Дональд Трамп ббъявил об энергетическом перемирии между Россией и Украиной. Россия пока никак не комментировала это, а президент Украины Владимир Зеленский сказал, что это стало для него новостью. Предыдущее заявление господина Трампа в сентябре об энергоперемирии Москва и Киев не подтвердили.
10 октября Дональд Трамп заявил, что Украине пришло время выбрать нового президента. По его словам, Владимир Зеленский мог неоднократно положить конец конфликту с Россией, но «выбирает этого не делать». В ответ на это господин Зелленский объявил о готовности провести выборы, если на 60 дней будет прекращен огонь.
При налете беспилотников на Ростов-на-Дону 10 октября были повреждены несколько многоквартирных домов. Был атакован железнодорожный мост. При ударах был ранен один человек. городская прокуратура запустила горячую линию.
Мощный взрыв прогремел в аэропорту Эр-Рияда вечером 10 октября. Аэропорт приостановил работу. Погибли 12 и ранены 309 человек. Коалиция по поддержке легитимности в Йемене, которую возглавляет Саудовская Аравия, заявила, что атака была совершена движением «Ансар Аллах» (хуситы). В коалиции назвали произошедшее терактом и пообещали дать решительный ответ. 11 октября хуситы заявили об ударе Саудовской Аравии по аэропорту Саны.
Основатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук, его жена Валерия и трое коллег вернулись в Россию после задержания в Черногории. Они прибыли на рейсе Air Serbia из Белграда в Москву ночью 11 октября.
Японский пловец Томоюки Мацусита установил мировой рекорд на дистанции 400 м комплексным плаванием в 25-метровом бассейне. Достижение было зафиксировано на чемпионате Японии.