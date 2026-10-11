Дата-центр «Яндекса» во Владимире был атакован БПЛА
Обновлено11.10.2026, 05:32
Центр обработки данных «Яндекса» во Владимире атаковали беспилотники, сообщили в компании. Его работа была полностью остановлена.
«Пострадавших нет, профильные службы уже работают на месте устраняют последствия... Команда работает над оценкой ущерба и возможными планами по возобновлению работы»,— сообщили в «Яндексе».
В 4:00 мск в компании сообщили о проблемах с электропитанием на объекте — сбой затронул «зону доступности ru-central1-a» облачной платформы Yandex Cloud. Причины произошедшего тогда не назывались. По данным сервиса «Сбой.РФ», утром выросло число жалоб пользователей на работу «Яндекс Go», «Яндекс Музыки», «Яндекс Пэй» и других сервисов компании.
Ранее два дата-центра «Яндекса» также были атакованы БПЛА. Это произошло 8 и 9 октября в Сасове Рязанской области и Калуге. Из-за пожара работа объекта в Сасове была полностью остановлена.
Новость обновлена в 5:32. Добавлена информация о причинах сбоя на объекте.