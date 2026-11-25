Пункт о недопустимости ядерной войны был включен в «Декларацию о мире», которую после первой трехсторонней встречи подписали Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин. В ней в том числе указано, что Россия, США и Китай нацелены на снижение ядерных рисков и предотвращение распространения ядерного оружия.