Кушнер: Путин согласен не применять ядерное оружие
Президент России Владимир Путин согласился не применять ядерное оружие, заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер. Он добавил, что российско-украинский конфликт фактически превратился в прокси-войну и для масштабной эскалации достаточно «небольшой ошибки в расчетах».
«До сих пор Путин проявлял сдержанность. Он согласился не применять ядерное оружие, что, очевидно, очень важно, и заверил нас, что у него нет таких намерений»,— сказал Джаред Кушнер в подкасте гендиректора медиаконцерна Axel Springer Матиаса Дёпфнера.
Пункт о недопустимости ядерной войны был включен в «Декларацию о мире», которую после первой трехсторонней встречи подписали Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин. В ней в том числе указано, что Россия, США и Китай нацелены на снижение ядерных рисков и предотвращение распространения ядерного оружия.