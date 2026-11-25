Квадратным метрам прописана прозрачность
В Госдуме обсудили ценообразование в строительстве
Базовыми проблемами строительной сферы остаются непрозрачность ценообразования и существенный рост нестроительных затрат в структуре себестоимости, показал прошедший 25 ноября в Госдуме «Правительственный час». Для их решения Минстрой предлагает тщательнее контролировать формирование цены строительства — за счет возвращения процедуры технико-экономического обоснования и введения государственной экспертизы стоимости проектов.
В Госдуме на «Правительственном часе» депутаты и профильные министры обсудили реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что по итогам года общий объем ввода недвижимости в РФ составит порядка 136 млн кв. м, непосредственно жилья — около 100 млн кв. м. Он признал, что с учетом высокой инфляции и ключевой ставки ЦБ объемы строительства жилья «несколько уменьшились».
Основной темой обсуждения стала себестоимость строительства.
По словам первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Аксененко, за последние десять лет стоимость квадратного метра в некоторых регионах выросла в разы, а около 30% в ней занимают банковские кредиты и коммерческие расходы. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на отсутствие достоверной информации — в 2022 году показатель фактической стоимости строительства был исключен из федерального плана статистических работ.
Марат Хуснуллин согласился с необходимостью детального разбора себестоимости на каждом этапе. Сейчас доля непосредственно строительства в ней ниже 50% (в СССР было 85–90%). «Давайте будем честными, когда были высокие продажи и льготная ипотека, затраты на финансовые услуги составляли 2–4%, сегодня — 15–25%»,— сказал вице-премьер. В числе основных причин удорожания жилья Марат Хуснуллин назвал рост платы за подключение к сетям в несколько раз, стоимости труда в три раза за пять лет, удорожание строительных материалов на 80–200%. Сказывается и дефицит свободных участков в городах — в ряде регионов цена земли составляет до 50% стоимости квартиры. Кроме того, затраты на школы, сады и дороги закладываются в цену жилья.
О росте нестроительных расходов в себестоимости говорил и глава Минстроя Ирек Файзуллин. По его словам, такие расходы (например, обслуживание кредитов, земля, сети, соцобъекты, благоустройство) выросли за шесть лет на 479% — их доля увеличилась с 29% до 48% в структуре затрат. «Для повышения прозрачности прорабатываем введение механизма государственной экспертизы стоимости жилищного строительства. Это позволит знать реальную себестоимость каждого проекта»,— сказал министр. Также министерство планирует вернуть стадию технико-экономического обоснования — предпроектный этап для оценки стоимости и минимизации рисков. По словам министра, соответствующие поправки к Градостроительному кодексу уже готовы.
На этом фоне, сказал Ирек Файзуллин, регионам необходимо работать над снижением издержек на выделяемую землю, подключение к сетям и обеспечение социальными объектами.
По его словам, успешная практика есть — например, в Татарстане действует программа социальной ипотеки (жилье распределяется между работниками бюджетной сферы и предприятий, а также нуждающимися гражданами). По этой программе стоимость жилья снижается за счет безвозмездной передачи земли под строительство и создания сетей за счет сетевых организаций. В Саратовской области участки предоставляются в аренду без торгов при условии передачи части квартир в госсобственность.
На федеральном уровне для снижения издержек Минстрой предлагает, в частности, возобновление программы «Стимул» (предоставление госсубсидий на создание инфраструктуры в новых районах), массовое использование типовых проектов, а также урегулирование использования цифровых информационных моделей в строительстве.
Газета «Коммерсантъ» №219от 26.11.2026, стр. 2