Марат Хуснуллин согласился с необходимостью детального разбора себестоимости на каждом этапе. Сейчас доля непосредственно строительства в ней ниже 50% (в СССР было 85–90%). «Давайте будем честными, когда были высокие продажи и льготная ипотека, затраты на финансовые услуги составляли 2–4%, сегодня — 15–25%»,— сказал вице-премьер. В числе основных причин удорожания жилья Марат Хуснуллин назвал рост платы за подключение к сетям в несколько раз, стоимости труда в три раза за пять лет, удорожание строительных материалов на 80–200%. Сказывается и дефицит свободных участков в городах — в ряде регионов цена земли составляет до 50% стоимости квартиры. Кроме того, затраты на школы, сады и дороги закладываются в цену жилья.