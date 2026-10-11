Трамп объявил об энергетическом перемирии между Россией и Украиной
Трамп: энергоперемирие между Россией и Украиной вступает в силу немедленно
11.10.2026, 17:42
Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие, утверждает президент США Дональд Трамп. По его словам, соглашение вступает в силу немедленно. На какой срок — он не уточнил.
«С этого момента между Россией и Украиной действует энергетическое перемирие. Обе стороны согласились. Не нарушайте его!» ,— написал Дональд Трамп в Truth Social. Согласие, заверил он, дали обе стороны. Предыдущее заявление господина Трампа об энергоперемирии Москва и Киев не подтвердили.
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал призыв президента США Дональда Трампа к Украине найти нового лидера, который сможет вести переговоры. По словам американского президента, господин Зеленский мог неоднократно договориться с Россией, но вместо этого выбирает «создавать проблемы для всего мира», нанося удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
Владимир Зеленский назвал 60-дневное соглашение о прекращении огня условием, при котором Киев выберет нового главу государства. По его словам, в нынешних условиях это невозможно из-за отсутствия гарантий безопасности. «Поэтому, пожалуйста, скажите Путину: дайте нам два месяца, 60 дней передышки. Полное прекращение огня на 60 дней — и мы организуем выборы»,— сказал он в интервью телеканалу ABC.
Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая 2024 года. Он продолжил работать в должности, поскольку в стране действует военное положение. Киев неоднократно говорил о готовности провести выборы, если будет достигнуто длительное соглашение о прекращении огня.