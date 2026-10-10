Во время атаки на Ростовскую область были повреждены дома и железнодорожный мост
10.10.2026, 06:27
При налете беспилотников на Ростов-на-Дону были повреждены несколько многоквартирных домов, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Был атакован железнодорожный мост — движение по нему сейчас остановлено в обе стороны. При ударах был ранен один человек.
Сколько жилых зданий были повреждены, губернатор не сообщил. Он уточнил, что атакованные дома находятся в разных районах города, люди из них были эвакуированы. «Информация о пострадавших уточняется. Идет ликвидация возгораний»,— написал он в Telegram.
Также был атакован город Батайск. Там беспилотник попал в незаселенную многоэтажку в жилом комплексе. В здании произошел пожар, следует из сообщения господина Слюсаря.
Губернатор сообщил, что беспилотная опасность в регионе сохраняется. Силы ПВО продолжают отражать атаку БПЛА.