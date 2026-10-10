Во время атаки на Ростовскую область были повреждены дома и железнодорожный мост

При налете беспилотников на Ростов-на-Дону были повреждены несколько многоквартирных домов, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Был атакован железнодорожный мост — движение по нему сейчас остановлено в обе стороны. При ударах был ранен один человек.