Саудовская Аравия обвинила хуситов в ударе по аэропорту Эр-Рияда
11.10.2026, 02:17
Коалиция по поддержке легитимности в Йемене, которую возглавляет Саудовская Аравия, заявила, что атака на аэропорт в Эр-Рияде была совершена движением «Ансар Аллах» (хуситы). В коалиции назвали произошедшее терактом и пообещали дать решительный ответ.
«Это является полноценным военным преступлением..., а также отвратительным актом, противоречащим принципам, ценностям и морали»,— сообщается в заявлении представителя коалиции Турки аль-Малики.
При ударе по аэропорту погибли 12 человек, еще 309 пострадали, сообщали ранее в управлении гражданской авиации Саудовской Аравии. Атака на аэропорт произошла вчера днем. Представители «Ансар Аллах» произошедшее пока не комментировали.