Саудовская Аравия обвинила хуситов в ударе по аэропорту Эр-Рияда

Коалиция по поддержке легитимности в Йемене, которую возглавляет Саудовская Аравия, заявила, что атака на аэропорт в Эр-Рияде была совершена движением «Ансар Аллах» (хуситы). В коалиции назвали произошедшее терактом и пообещали дать решительный ответ.