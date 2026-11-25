Посольство России в Молдавии узнало о готовящейся провокации
Посольство России в Молдавии заявило о готовящейся со стороны Кишинева провокации. Там добавили, что она будет нацелена «на кардинальное ухудшение российско-молдавских отношений».
«Посольство получило информацию о готовящейся в ближайшие дни провокации антироссийского характера, нацеленной на кардинальное ухудшение российско-молдавских отношений. Не раз предупреждали о рисках подобных инсценировок, и вот наши предостережения начинают сбываться»,— написано в сообщении диппредставительства в Telegram.
Посольство призвало власти Молдавии «не идти на поводу у тех, кто пытается втянуть Молдавию в конфронтацию с Россией». Там добавили, что действия по разрыву двусторонних связей наносят ущерб в первую очередь жителям Молдавии.