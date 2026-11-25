Топ-клубы попали под недостачу
Подкошенные травмами ПСЖ и «Бавария» оступились в Лиге чемпионов
25 ноября в общем этапе Лиги чемпионов потеряли очки два пострадавших из-за череды травм важных игроков гранда — ПСЖ и «Бавария». Парижане, действующие победители турнира, на своем поле сыграли вничью — 2:2 — с «Ромой». Мюнхенцы в гостях уступили — 1:2 — «Лиллю».
Очередной игровой день Лиги чемпионов начался двумя ожидаемыми победами испанских команд — чемпиона страны «Барселоны» и «Вильярреала» над «Сабахом» из Баку (4:1) и пражской «Славией» (1:0) соответственно. А продолжился он еще семью матчами, наиболее интересным из которых виделся парижский, между ПСЖ и «Ромой».
В нем хозяева, вышедшие из-за травм атакующих игроков в неоптимальном составе (Хвича Кварацхелия и Дезире Дуэ встречу пропускали, а Усман Дембеле, не набравший после повреждения тонус, остался в запасе), довольно быстро пропустили. На пятой минуте принес плоды высокий прессинг гостей. Защитник итальянского клуба Марио Эрмосо здорово сыграл в отборе у чужой штрафной и тут же побежал к воротам и оказался в итоге человеком, атаку завершившим. Он замкнул поперечную передачу Матиаса Суле и открыл счет. 1:0.
И несколько удивляло то, что, забив, «Рома» не перестала играть смело. Она по-прежнему интенсивно прессинговала. Она по-прежнему не позволяла ПСЖ, владевшему мячом свыше 70% времени, извлекать из владения пользу. Со стартового свистка прошло уже полчаса, а хозяева так и не создали ни одного заметного момента.
Правда, только таймер за получасовую отметку перевалил, ПСЖ счет сравнял.
Ответный мяч пришел с углового: подачу Сенни Маюлю на ближнюю штангу замкнул головой Илья Забарный. Так украинский защитник забил первый в карьере гол в Лиге чемпионов. А до перерыва, на который команды ушли при счете 1:1, Забарный успел сорвать несколько перспективных атак «Ромы».
Поувереннее смотрелась итальянская команда и после паузы, но эпизод на исходе часа игры поставил ее в положение догоняющей. «Рома» не справилась с резким контрвыпадом ПСЖ. Уэсли не сумел чисто остановить Ашрафа Хакими и привез пенальти. Вышедший на замену Дембеле с точки пробил хорошо. Но через пару десятков минут без проблем разобрался с 11 метров уже вышедший на замену форвард римлян Дониел Мален. Он реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Витиньи.
В итоге — 2:2. Действующий обладатель престижнейшего еврокубка впервые в нынешнем его розыгрыше потерял очки. А еще прервалась его 12-матчевая победная серия во всех соревнованиях.
Осечку допустила и мюнхенская «Бавария» — еще один топ-клуб, из-за травм оставшийся без ряда атакующих игроков: Гарри Кейна, Майкла Олисе, Сержа Гнабри. Она на выезде со счетом 1:2 уступила «Лиллю». Начиналось для фаворита все неплохо. С кадровым кризисом в нападении помог справиться отметившийся быстрым голом с углового центральный защитник Дайо Упамекано. Вот только второй половине «Бавария» выглядела беззубо. Забитый Аясэ Уэдой сразу после перерыва мяч был отменен, но вскоре японский форвард огорчил противников вновь, уже по правилам. А следом немецкий флагман проспал стремительный наскок, который должен был завершать Итан Мбаппе. Младший брат одного из лучших футболистов планеты все делал правильно, но влепил в штангу. Впрочем, ему повезло: наградой стал автогол потерявшего баланс Александра Павловича.
Продолжаются злоключения «Манчестер Юнайтед».
Проблемный гранд, одержавший за последние два с половиной месяца лишь одну победу, в Лиссабоне разошелся миром — 2:2 — с местным «Спортингом». Хозяева, игравшие сперва убедительнее, в середине первого тайма получили право на два одиннадцатиметровых удара. И если первый пенальти колумбийский форвард Луис Суарес запорол — пробил слабенько и практически по центру, то вторым шансом он воспользовался и вывел свою команду вперед. В самом начале второго тайма все перевернул дубль Бруну Фернандеша, чуть меньше семи лет назад перешедшего из «Спортинга» в «Юнайтед». Восстановил паритет португалец с еще одного — третьего за вечер — пенальти, а через пару минут отличился тычком издали. Он вроде бы не сулил ничего опасного, но дезориентировал вратаря лиссабонцев Кайке Перейру коварный отскок от кочки на газоне. Тем не менее удержать лидерство до финального свистка манчестерцы не смогли — пропустили комичный гол после того, как голкипер Сенне Ламменс выронил летевшую ему в руки высоченную свечку. Подкараулил ошибку Суарес.
Оправдали более высокий статус три команды, добившиеся сухих побед. Мадридский «Атлетико» в испанской столице обыграл «Викинг» из норвежского города Ставангер (2:0). «Ливерпуль» на выезде разгромил «Брюгге» (3:0). Миланский «Интер» дома одолел «Штутгарт» (2:0). Еще в одном матче среды «Фенербахче» на выезде сломил сопротивление донецкого «Шахтера» (1:0).
После пяти туров в общем этапе Лиги чемпионов осталась лишь одна команда, идущая по безупречному графику. Это мадридский «Реал», возглавляющий таблицу с 15 баллами. У идущего вторым ПСЖ 13 очков. С 12 баллами идут «Комо», «Барселона», «Ливерпуль» и «Бетис». Замыкают восьмерку лондонский «Арсенал» (11) и «Манчестер Сити» (10), по дополнительным показателям опережающий «Спортинг» и дортмундскую «Боруссию».
За пределами верхней восьмерки, попадание в которую дает право начинать play-off с 1/8 финала, минуя дополнительный раунд, пока располагаются три видных европейских футбольных бренда: «Интер» (12-е место, 9 очков), «Бавария» (15-е, 8) и «Атлетико» (18-е, 7). За пределами топ-24, то есть зоны play-off в принципе, находятся, в частности, «Рома» и «Наполи».