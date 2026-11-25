Проблемный гранд, одержавший за последние два с половиной месяца лишь одну победу, в Лиссабоне разошелся миром — 2:2 — с местным «Спортингом». Хозяева, игравшие сперва убедительнее, в середине первого тайма получили право на два одиннадцатиметровых удара. И если первый пенальти колумбийский форвард Луис Суарес запорол — пробил слабенько и практически по центру, то вторым шансом он воспользовался и вывел свою команду вперед. В самом начале второго тайма все перевернул дубль Бруну Фернандеша, чуть меньше семи лет назад перешедшего из «Спортинга» в «Юнайтед». Восстановил паритет португалец с еще одного — третьего за вечер — пенальти, а через пару минут отличился тычком издали. Он вроде бы не сулил ничего опасного, но дезориентировал вратаря лиссабонцев Кайке Перейру коварный отскок от кочки на газоне. Тем не менее удержать лидерство до финального свистка манчестерцы не смогли — пропустили комичный гол после того, как голкипер Сенне Ламменс выронил летевшую ему в руки высоченную свечку. Подкараулил ошибку Суарес.