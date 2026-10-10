Reuters сообщил о взрывах в аэропорту Эр-Рияда
10.10.2026, 17:47
Мощный взрыв прогремел в аэропорту Эр-Рияда, пишут Reuters и AFP со ссылкой на очевидцев. Собеседники агентств утверждают, что в здании началась эвакуация. Власти Саудовской Аравии пока не комментировали информацию.
Что конкретно произошло в аэропорту, собеседники не уточнили. Они утверждают, что слышали звуки взрывов и видели как минимум одного пострадавшего, который получил осколочные ранения.
Администрация международного аэропорта имени короля Халида информацию также не комментировала, однако призвала пассажиров уточнять статус рейса. Авиакомпании Etihad Airways и Qatar Airways отменили отдельные рейсы с 10 по 12 октября, преимущественно в Доху и Абу-Даби. По данным Flightradar, расписание полетов изменили также Air India и Lufthansa.
Движение «Ансар Аллах» (хуситы) нанесло массированные удары по аэропорту 8 октября. Погибли трое, еще не менее шести получили ранения. Вечером 9 октября объект вернулся к штатной работе.