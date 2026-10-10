Саудовская Аравия приостановила работу аэропорта в Эр-Рияде
10.10.2026, 20:36
Международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде временно приостановил работу, сообщила пресс-служба Управления гражданской авиации Саудовской Аравии. Власти подтвердили информацию об атаке, но не уточнили, кто нанес удар.
«В результате атаки пострадали несколько человек. Точное число пострадавших уточняется», — указано в публикации. AFP со ссылкой на источник в местной больнице пишет, что ранения получили десятки человек. Не менее пяти, по данным агентства, находятся в реанимации.
Посольства Великобритании, Канады, Германии, Испании и США рекомендовали гражданам не посещать аэропорт. Испанское диппредставительство отметило, что предупреждение связано с новой атакой хуситов (движение «Ансар Аллах»). По данным flightradar24, которые приводит Reuters, не менее 131 рейса в аэропорт и из него отменены.
Движение «Ансар Аллах» не комментировало ситуацию в аэропорту Эр-Рияда. Последний раз хуситы ударили по нему 8 октября. Погибли три человека. В начале месяца хуситы объявили воздушное пространство Саудовской Аравии «театром военных действий» и призвали авиакомпании избегать его.