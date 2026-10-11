Японец Мацусита установил мировой рекорд на 400 м комплексом
11.10.2026, 14:53
Японский пловец Томоюки Мацусита установил мировой рекорд на дистанции 400 м комплексным плаванием в 25-метровом бассейне. Новое достижение было зафиксировано на чемпионате Японии.
21-летний спортсмен преодолел дистанцию за 3 минуты 54,33 секунды, улучшив предыдущий рекорд на 0,48 секунды. Прежнее достижение принадлежало его соотечественнику Дайе Сэто, который в декабре 2019 года показал результат 3 минуты 54,81 секунды.
Мацусита — серебряный призер Олимпийских игр 2024 года и чемпионата мира 2025 года на дистанции 400 м комплексом.