Рост издержек сдерживает инвестиции
Мониторинг капвложений
Продолжительный спад инвестиций в экономике России (за январь—сентябрь 2026 года — на 8,5% к сопоставимому периоду прошлого года) пока не приводит к замедлению роста цен на инвесттовары, следует из обзора аналитиков Райффайзенбанка. В третьем квартале инвестиционный дефлятор сохранился на высоком уровне — около 12% год к году при сокращении физических объемов капвложений на 6,2% (см. график). Удорожание строительства, машин и оборудования аналитики объясняют ростом зарплат, транспортных и логистических издержек, сложностями с импортом, повышением НДС и утильсбора. Накопленный спад капвложений в Райффайзенбанке связывают с завершением масштабного адаптационного инвестиционного подъема 2022–2024 годов. Хотя достигнутый уровень вложений аналитики считают нормальным, появления сопоставимых по масштабу и количеству новых проектов они пока не ожидают.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее отмечала восстановление инвестактивности во втором и третьем кварталах года. По расчетам ЦМАКП, во втором квартале капвложения действительно выросли на 1,5% после сокращения на 4,2% в первом (сезонность устранена). Вместе с тем октябрьский опрос ЦБ свидетельствовал о стабилизации оценок инвестиционной активности предприятий в третьем квартале, но снижение показателя в добыче и производстве инвестиционных товаров продолжалось. По данным же Росстата, годовой спад капвложений замедлился с 14,3% в первом до 6,6% во втором и 6,2% в третьем квартале.
Среди факторов, препятствующих восстановлению инвестиций, в Райффайзенбанке отмечают сокращение прибыли предприятий, высокие расходы на обслуживание кредитов, дефицит трудовых ресурсов и охлаждение жилищного строительства.
В то же время нехватку собственных средств в октябре ограничителем инвестактивности назвали 26,7% опрошенных ЦБ предприятий, неопределенность экономической ситуации — 25,8%, недостаточный спрос — 20,8%. Стоимость кредитов занимает четвертое место среди ограничений, причем ее значимость снижается.
Хотя стоимость инвестиций остается высокой на фоне некоторого замедления их годового падения, по октябрьским опросам ЦБ предприятий, баланс их инвестиционных ожиданий на четвертый квартал вырос на 1,7 пункта — до 1,8 пункта (традиционно последний квартал года сильный в статистике капвложений в силу организации отчетности компаний). Увеличения инвестиций ожидают респонденты из всех отраслей, кроме добычи, строительства и торговли.
Газета «Коммерсантъ» №219от 26.11.2026, стр. 2