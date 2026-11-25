Продолжительный спад инвестиций в экономике России (за январь—сентябрь 2026 года — на 8,5% к сопоставимому периоду прошлого года) пока не приводит к замедлению роста цен на инвесттовары, следует из обзора аналитиков Райффайзенбанка. В третьем квартале инвестиционный дефлятор сохранился на высоком уровне — около 12% год к году при сокращении физических объемов капвложений на 6,2% (см. график). Удорожание строительства, машин и оборудования аналитики объясняют ростом зарплат, транспортных и логистических издержек, сложностями с импортом, повышением НДС и утильсбора. Накопленный спад капвложений в Райффайзенбанке связывают с завершением масштабного адаптационного инвестиционного подъема 2022–2024 годов. Хотя достигнутый уровень вложений аналитики считают нормальным, появления сопоставимых по масштабу и количеству новых проектов они пока не ожидают.