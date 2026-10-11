Основатель «Рыбаря» вернулся в Россию после задержания в Черногории
11.10.2026, 09:33
Основатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук, его жена Валерия и трое коллег вернулись в Россию после задержания в Черногории. Они прибыли на рейсе Air Serbia из Белграда в Москву ночью 11 октября, пишет RTVI.
«На самом деле кейс с нашим освобождением — это, пожалуй, на моей памяти, наверное, один из немногих случаев, когда и государство, и частные структуры сработали слаженно», — сказал господин Звинчук.
По словам Звинчука, изъятую при задержании технику группе не вернули. Часть оборудования команда арендовала, и пока вернуть его не удается. Решить этот вопрос помогает российское посольство.
Михаил Звинчук и его команда были задержаны в Черногории утром 9 октября. В МВД Черногории заявили, что задержанные представляют угрозу для страны, и анонсировали их депортацию.