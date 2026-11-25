Собеседник “Ъ” также полагает, что сделка может быть «перекладкой актива» или подготовкой к продаже вместе с долговыми требованиями ВЭБ.РФ. Гендиректор Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш поясняет, что любые последующие изменения в составе пайщиков не потребуют записей в ЕГРЮЛ: формальным участником общества останется фонд, а паи могут переходить из рук в руки незаметно для внешнего наблюдателя. «Это, в свою очередь, снижает риски для компании и ее контрагентов, включая иностранных покупателей угля, которые проверяют цепочку собственников на предмет санкций»,— поясняет юрист.