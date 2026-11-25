Фонды спустились в шахты
Бывший угольный холдинг ВЭБ.РФ отошел в ЗПИФ
У компании, управляющей активами угольного холдинга «Сибуглемет», сменился владелец. Входивший до начала 2022 года в периметр ВЭБ.РФ актив от менеджмента перешел к ЗПИФу УК «Молния», которая в том числе управляет фондом, владеющим 75% издательства «Просвещение». Сделка может быть связана с необходимостью повысить конфиденциальность владения и подготовкой к продаже.
Владельцем 100% ООО «Новая Горная УК», управляющего активами по добыче и переработке коксующегося угля в Кузбассе, стал ЗПИФ «Промышленные активы» УК «Молния». Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ внесены 24 ноября. Прежде по 33,334% в компании владели Андрей Кобяков, бывший премьер-министром Белоруссии, Дмитрий Кровнов и Сергей Завриев. “Ъ” направил вопросы в Новую Горную УК и УК «Молния».
В числе активов Новой Горной УК — «Междуречье» и обогатительная фабрика «Междуреченская» годовой мощностью 10 млн тонн угля, обогатительная фабрика «Антоновская» (4,7 млн тонн в год), шахты «Большевик» и «Антоновская» (920 тыс. тонн в год).
В 2025 году выручка Новой Горной УК снизилась на 27,4%, до 42,2 млрд руб., чистый убыток составил 270,1 млн руб. против прибыли в 999,6 млн руб. годом ранее.
ЗПИФ «Промышленные активы» также владеет компанией «Портовая инфраструктура», которая в июле, согласно СПАРК, получила 25,01% в ООО «Морской порт "Суходол"» с угольным терминалом мощностью 12 млн тонн в год. На конец 2025 года, согласно отчетности управляющей портом компании, такая доля принадлежала «Междуречью».
До марта 2022 года Новая Горная УК называлась «Холдинг Сибуглемет». Актив входил в периметр ВЭБ.РФ, который владел 70,59% компании через ООО «Группа Сибуглемет». В феврале 2022 года после начала военных действий на Украине ВЭБ.РФ и структуры корпорации, включая «Группу Сибуглемет», были включены в SDN List, и в следующем месяце «Группа Сибуглемет» вышла из числа учредителей, передав долю менеджменту.
182,7 миллиона тонн
составил морской экспорт угля из России в январе—октябре 2026 года, по данным ЦЦИ.
УК «Молния» управляет или управляла фондами, которые участвовали в проектах, связанных с ВЭБ.РФ. Так, ЗПИФ «Образовательная платформа» УК «Молния» на конец 2025 года владел 75% АО «Просвещение», которое контролирует одноименное издательство. О том, что ВЭБ.РФ контролирует 75% в издательстве «Просвещение», в сентябре журналистам говорил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. В 2025 году ЗПИФ «Цифровые горизонты» УК «Молния» получил от «ВЭБ Венчурс» долю в сервисе аренды самокатов «Юрент». В ноябре эта доля перешла к основному владельцу — МТС. В ВЭБ.РФ от комментариев отказались.
Старший юрист Forte Tax & Law Артем Еретенко говорит, что переход Новой Горной УК в состав имущества ЗПИФа может быть как подготовкой к смене собственника, так и способом изменить структуру владения при сохранении прежних владельцев.
Собеседник “Ъ” также полагает, что сделка может быть «перекладкой актива» или подготовкой к продаже вместе с долговыми требованиями ВЭБ.РФ. Гендиректор Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш поясняет, что любые последующие изменения в составе пайщиков не потребуют записей в ЕГРЮЛ: формальным участником общества останется фонд, а паи могут переходить из рук в руки незаметно для внешнего наблюдателя. «Это, в свою очередь, снижает риски для компании и ее контрагентов, включая иностранных покупателей угля, которые проверяют цепочку собственников на предмет санкций»,— поясняет юрист.
Стоимость российского коксующегося угля в портах Дальнего Востока этим летом обновляла трехлетние максимумы из-за опасений дефицита на мировом рынке после аварии на шахте в Китае. Затем котировки скорректировались, но остались выше прошлогодних. По данным NEFT Research, коксующийся уголь марки Ж в портах Дальнего Востока на 13 ноября стоил $162,5 (FOB), на 24% больше, чем годом ранее.
Газета «Коммерсантъ» №219от 26.11.2026, стр. 8