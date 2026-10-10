В Ростовской области открыли горячую линию после атаки беспилотников

«В Ростове-на-Дону в результате воздушной атаки получили повреждения многоквартирные дома. Прокуратурой взято на контроль соблюдение прав граждан. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания им помощи», — говорится в сообщении.