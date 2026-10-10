В Ростовской области открыли горячую линию после атаки беспилотников
Прокуратура Ростовской области запустила горячую линию после атаки БПЛА
10.10.2026, 08:18
Прокуратура Ростовской области открыла горячую линию после атаки беспилотников на регион. Для приема жалоб и оказания правовой помощи работает телефон: 7 (863) 210-55-99. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«В Ростове-на-Дону в результате воздушной атаки получили повреждения многоквартирные дома. Прокуратурой взято на контроль соблюдение прав граждан. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания им помощи», — говорится в сообщении.
Над Ростовской областью с вечера 9 октября было сбито более 50 беспилотников, сообщал губернатор региона Юрий Слюсарь. В результате атаки пострадал один мужчина. Повреждены несколько многоквартирных домов и железнодорожный мост.